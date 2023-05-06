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AK Parti İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta, nasıl gidilir? Başkan Erdoğan'ın İstanbul mitingi nerede 2023? Ulaşım bilgileri!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2023 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023
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AK Parti İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta, nasıl gidilir? Başkan Erdoğan’ın İstanbul mitingi nerede 2023? Ulaşım bilgileri!

AK Parti İstanbul mitingi hakkında detaylar merak konusu oldu. 14 Mayıs seçimleri öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine gitmek isteyen vatandaşlar, Başkan Erdoğan'ın İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta, nerede? sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, İstanbul mitingi tarihi, saati ve konumu!

"Başkan Erdoğan'ın İstanbul mitingi nerede, saat kaçta yapılacak?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimine sayılı günler kala, Cumhur İttifakı'yla seçime katılan Başkan Erdoğan'ın İstanbul mitinginin nerede yapılacağı gündemde büyük önem taşıyor. İşte, AK Parti İstanbul mitinginin yapılacağı yer ve saat!

BAŞKAN ERDOĞAN'NIN İSTANBUL MİTİNGİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek miting, 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.

AK PARTİ İSTANBUL MİTİNGİ İÇİN ULAŞIM REHBERİ HAZIRLADI!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek miting için ulaşım rehberi hazırladı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Yüzyılın Mitingi" hedefiyle gerçekleştirilecek Büyük İstanbul Mitingi için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar aralıksız devam ediyor.

BAŞKAN ERDOĞAN BU HAFTA 10 MİTİNG YAPACAK!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu hafta 10 ilde miting yapacak. Bu iller arasında Antalya, Konya, Rize, Trabzon, Ordu, Samsun yer alırken 7 Mayıs'ta Büyük İstanbul Mitingi gerçekleştirilecek. Son hafta ise Cumhurbaşkanı, İstanbul'un ilçelerine ağırlık verecek. 11-12-13 Mayıs'ta İstanbul ilçelerinde miting yapacak.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ MİTİNG ALANINA NASIL GİDİLİR?

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden geçen İETT otobüs hatları;

72T Yeşilköy - Taksim

94Y Yeşilpınar - Bakırköy

98H Metrokent - Bakırköy

98S K.S.S Hastanesi – Bakırköy

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın Marmaray istasyonu;

Marmaray (Ataköy-Pendik), Marmaray (Halkalı-Gebze)

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın metro durağı; M1A.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın minibüs hattı

A-04 ve A-31 Minibüsleri

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NE METRO VE METROBÜS İLE NASIL GİDİLİR?

Atatürk Havaalanı'na trafiğin yoğun olduğu saatlerde ulaşabilmek için Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu'nu kullanmak en mantıklı seçenektir. Yenikapı'dan başlayıp Atatürk Havaalanı'nın içine kadar giden bu metroya Yenikapı'dan binmek yerine Zincirlikuyu-Avcılar Metrobüs hattını kullanıp, Ataköy Şirinevler metrobüs durağında inerek geçiş yapmak da efektif bir yöntemdir. Aynı şekilde metrobüs Yenibosna durağı da metrobüsten metroya yaya olarak geçiş yapmak için kullanılabilir.

MARMARAY İLE NASIL GİDİLİR?

Atatürk Havalimanı'na Marmaray ile gitmek de oldukça zaman kazandıran bir yöntemdir. Sirkeci civarındaysanız Marmaray hattının Sirkeci durağından binip Yenikapı'ya kadar giderek, buradan Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'na geçiş yapabilir, Atatürk Havalimanı'na ulaşabilirsiniz.

MİTİNG HAKKINDA

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortak katılımlarıyla 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Yüzyılın Mitingi"nin yapılacağı belirtildi.

Mitinge tarihi katılımın beklendiği kaydedilen açıklamada, Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1,5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

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