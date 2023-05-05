05 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Erzurum'da büyük karşılama: Rakam 130 bin!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Erzurum'da büyük karşılama: Rakam 130 bin!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.05.2023 19:36
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için düzenlenen AK Parti'nin Erzurum Mitingi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan coşkulu kalabalığa hitap etti. Konuşmasının ilk kısmında Başkan Erdoğan, "Şu anda yoldan havalimanından buraya gelene kadar rakam 130 bin. Sevgili dadaşlar, geleceğimizin teminatı sevgili gençler sizlere en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kültür şehri Erzurum. Cumhuriyetimizi kuran iradesiyle gönül kalemiz olan Erzurum. Bugün seni bir kez daha selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla Ağrı'ya, Ardahan'a, Artvin'e, Bayburt'ta, Bingöl'e, Erzincan'a, Kars'a da selamlarımı gönderiyorum. Komşu illerde yaşayan her bir kardeşime selam ve sevgilerimi gönderiyorum." dedi.
Erzurum’da büyük karşılama
Erzurum'da büyük karşılama
İBB festival koyarak Yenikapı mitingini engelledi
İBB festival koyarak Yenikapı mitingini engelledi
Ahmet Türk Kılıçdaroğlu ve ortaklarını tehdit etti
Ahmet Türk Kılıçdaroğlu ve ortaklarını tehdit etti
HDP’li Aydeniz’den skandal ifadeler!
HDP'li Aydeniz'den skandal ifadeler!
Masanın başında Kılıçdaroğlu yok
"Masanın başında Kılıçdaroğlu yok"
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki!
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki!
’’Gabar’dan çıkan petrolü uygun fiyatla vereceğiz’’
''Gabar'dan çıkan petrolü uygun fiyatla vereceğiz''
TCG Anadolu’ya 20 bini aşkın ziyaretçi
TCG Anadolu'ya 20 bini aşkın ziyaretçi
Yurt dışında kaç seçmen oy kullandı?
Yurt dışında kaç seçmen oy kullandı?
Türkiye’deki görüntüler Brezilya’yı aratmadı!
Türkiye'deki görüntüler Brezilya'yı aratmadı!
The Economist’in skandal kapağına tepki!
The Economist’in skandal kapağına tepki!
İBB faturaları bilinçli mi yollamıyor?
İBB faturaları bilinçli mi yollamıyor?
Daha Fazla Video Göster