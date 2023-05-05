05 Mayıs 2023, Cuma
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Erzurum'da büyük karşılama: Rakam 130 bin!
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için düzenlenen AK Parti'nin Erzurum Mitingi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan coşkulu kalabalığa hitap etti. Konuşmasının ilk kısmında Başkan Erdoğan, "Şu anda yoldan havalimanından buraya gelene kadar rakam 130 bin. Sevgili dadaşlar, geleceğimizin teminatı sevgili gençler sizlere en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kültür şehri Erzurum. Cumhuriyetimizi kuran iradesiyle gönül kalemiz olan Erzurum. Bugün seni bir kez daha selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla Ağrı'ya, Ardahan'a, Artvin'e, Bayburt'ta, Bingöl'e, Erzincan'a, Kars'a da selamlarımı gönderiyorum. Komşu illerde yaşayan her bir kardeşime selam ve sevgilerimi gönderiyorum." dedi.