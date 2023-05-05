05 Mayıs 2023, Cuma
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycanlı mevkidaşı Jeyhun Bayramov arasında kritik temas

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Giriş Tarihi: 05.05.2023 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycanlı mevkidaşı Jeyhun Bayramov arasında kritik temas

Son dakika haberleri | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile görüştü.

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