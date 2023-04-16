CHP’lilerden Selahattin Demirtaş’a koruma kalkanı! CHP’li Sezgin Tanrıkulu tehdit etti: 14 Mayıs’ta dostlarımız için hesap soracağız

DEMİRTAŞ'A VE TERÖR YANDAŞLARINA AF GETİRECEKLERİNİ SÖYLEDİ

Tanrıkulu "Selahattin Demirtaş hükümlü değildir. Affa da ihtiyacı yoktur. Aldığı ceza da yoktur." dedi ve 14 Mayıs seçimlerini işaret etti.

"14 MAYIS'TA DOSTLARIMIZ İÇİN HESAP SORACAĞIZ"

14 Mayıs Seçimleri sonrasında 'dostları' için hesap soracaklarını dile getiren CHP'li Tanrıkulu, "Kimdir bunun müsebbibi? Erdoğan'dır. Kürtler de ülkenin demokratları da bunu çok iyi biliyor. Tam da bu nedenle hesap soracağız. Kayyum siyasetinden dolayı hesap soracağız. Gezi davası için hesap soracağız." ifadelerini kullandı.