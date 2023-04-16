CHP'lilerden Selahattin Demirtaş'a koruma kalkanı! CHP'li Sezgin Tanrıkulu tehdit etti: 14 Mayıs'ta dostlarımız için hesap soracağız
Seçimlere artık sayılı günler kala verilen özerklik ve bebek katili Öcalan'a özgürlük vaatleri sonrası HDPKK, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik desteğini artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde mahkemeleri tehdit eden terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'a CHP'li isimler kanat gererken CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Demirtaş için Türkiye'yi tehdit etti. Tanrıkulu seçimleri kazanmaları durumunda Demirtaş'ın hapisten çıkacağını söylerken "14 Mayıs'ta dostlarımız için hesap soracağız" dedi.
Türkiye artık adım adım seçimlere giderken HDP ve PKK'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteği CHP'den gelen açıklamalar sonrası her geçen gün biraz daha artıyor.
HDP'YE CHP'DEN BÜYÜK DESTEK
Özellikle Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti sonrası Kandil'den Kılıçdaroğlu'na yönelik üst üste destek açıklamalarının gelmesi CHP'li isimlerin HDPKK'ya verdiği özerklik ve bebek katili Öcalan'ın özgürlüğüne ilişkin sözlerden kaynaklı olarak görülüyor.
DEMİRTAŞ'TAN MAHKEMEYE TEHDİT
Diğer yandan geçtiğimiz günlerde HDP'nin terörden tutuklu ismi Selahattin Demirtaş, "Bütün savcılar, istinaf mahkemeleri üyeleri, dosyalarımıza bakmayan Anayasa Mahkemesi üyeleri, sunduğumuz delilleri dikkate almayan Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin tamamı anayasal düzene kumpas kurarak, örgüt kurarak müdahale etmiştir." Yalanını ortaya atarak, "Avukatlarımız kapsamlı dosyalar hazırlamışlar, sadece gününü bekliyoruz. O sırada sanık sandalyelerinde biz değil, sizler oturacaksınız" sözleriyle mahkemeyi tehdit etmişti.
CHP HEMEN HAREKETE GEÇTİ
Demirtaş'ın sözleri sonrası CHP harekete geçerken bu sefer de CHP'li Sezgin Tanrıkulu terör örgütüne verdiği destek nedeniyle cezaevinde bulunan ve Kobani davası mütalaasında kendisi hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenen Selahattin Demirtaş'la ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni adeta tehdit etti.
DEMİRTAŞ'A VE TERÖR YANDAŞLARINA AF GETİRECEKLERİNİ SÖYLEDİ
Tanrıkulu "Selahattin Demirtaş hükümlü değildir. Affa da ihtiyacı yoktur. Aldığı ceza da yoktur." dedi ve 14 Mayıs seçimlerini işaret etti.
"14 MAYIS'TA DOSTLARIMIZ İÇİN HESAP SORACAĞIZ"
14 Mayıs Seçimleri sonrasında 'dostları' için hesap soracaklarını dile getiren CHP'li Tanrıkulu, "Kimdir bunun müsebbibi? Erdoğan'dır. Kürtler de ülkenin demokratları da bunu çok iyi biliyor. Tam da bu nedenle hesap soracağız. Kayyum siyasetinden dolayı hesap soracağız. Gezi davası için hesap soracağız." ifadelerini kullandı.
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