CHP’li Tanrıkulu HDP’li dostlarıyla birlikte bebek katili Öcalan’a özgürlük istedi

"KÜRTLERİN İKTİDARA OY VERME HAKKI YOK"

HDP'li Türk konuşmasında iktidara destek veren Kürt halkını hedef aldı. İktidara destek veren Kürtleri 'düşmanlık' ve 'ahlaksızlık' ile suçladı. "Hiçbir Kürt'ün bu iktidara oy vermek gibi bir hakkı yok" dedi.

"BU DÖNEM ÖCALAN'I ÖZGÜRLEŞTİRME DÖNEMİ"

Seçimlere ilişkin provokatif mesajlar veren HDP'li Türk, terör örgütü elebaşı Öcalan'dan bahsederken 'sayın' ifadesini kullandı. "Bu nevruz ve dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz mücadele etmek zorundayız." şeklinde provokatif mesajlar verdi.