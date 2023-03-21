CHP'li Tanrıkulu HDP'li dostlarıyla birlikte bebek katili Öcalan'a özgürlük istedi
Diyarbakır'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından düzenlenen nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları açılırken, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Yaşanan gerginlikte atılan taşlardan 5 polis memuru yaralandı, 19 kişi gözaltına alındı. HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliğine katılan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP'liler ile saf tuttu. Ahmet Türk ise etkinlikte yaptığı konuşmada Abdullah Öcalan'a özgürlük istediklerini söyledi.
Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde Nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlar alana gelmeye başladı.
CHP'NİN ELİNİ VERİP KOLUNU KAPTIRDIĞI SÜRECİN BAŞLANGICI
Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalar;
HDP'liler maalesef PKK sözcüleri gibi konuşuyorlar. Masada CHP ile ilişkilerini de Kandil'in talepleri üzerinden değerlendiriyorlar.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına en çok sevinen Kandil oldu.
Nevruz'da gördüğümüz görüntüler de artık CHP'nin elini verip kolunu kaptırdığı bir sürecin başlangıcı olduğunu gösteriyor.
Kılıçdaroğlu'nun çaldığı kapı yeni Sevr'lere açılıyor.
CHP'Lİ TANRIKULU DA SAF TUTTU
HDP öncülüğündeki Nevruz kutlamasına yurt içi ve yurt dışından çok sayıda davetli katıldı. Katılımcılar arasında bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da HDP'liler ile saf tuttu.
Diyarbakır'daki nevruz kutlamalarında konuşan HDP'li Ahmet Türk skandal ifadeler kullandı. 14 Mayıs seçimlerine ilişkin provokatif mesajlar veren Ahmet Türk, Kürt halkını tehdit etti.
"KÜRTLERİN İKTİDARA OY VERME HAKKI YOK"
HDP'li Türk konuşmasında iktidara destek veren Kürt halkını hedef aldı. İktidara destek veren Kürtleri 'düşmanlık' ve 'ahlaksızlık' ile suçladı. "Hiçbir Kürt'ün bu iktidara oy vermek gibi bir hakkı yok" dedi.
"BU DÖNEM ÖCALAN'I ÖZGÜRLEŞTİRME DÖNEMİ"
Seçimlere ilişkin provokatif mesajlar veren HDP'li Türk, terör örgütü elebaşı Öcalan'dan bahsederken 'sayın' ifadesini kullandı. "Bu nevruz ve dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz mücadele etmek zorundayız." şeklinde provokatif mesajlar verdi.
DİYARBAKIR'DA NEVRUZ KUTLAMASINDA TERÖR PAÇAVRASI AÇIP SLOGAN ATILDI
Diyarbakır'da HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliği, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri içinde vatandaşların üst araması yapılıp alana alınmasıyla başladı. Alanda bölücü terör örgütü paçavrası açıp Abdullah Öcal lehine sloganlar atıldı.
Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde Nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Kolluk kuvvetleri sabah erken saatlerde alanda birçok noktada bomba imha uzmanı ve eğitimli bomba arama köpekleriyle aramalar yaptı. Alan, helikopter ile havadan denetim altında tutularak güvenlik önemleri üst düzeyde alındı.
Kent girişlerinde ilçelerden ve farklı illerden gelen katılımcılar için birçok kontrol noktası oluşturulurken, binlerce polisin görevlendirildiği alanda uygulama noktalarında vatandaşlar sıkı aramadan geçirildi. Polis ekipleri tarafından, alana gelen vatandaşların üstündeki örgütü çağrıştıran kıyafetlere müsaade edilmedi.
Vatandaşlar, güvenlik önlemleri arasında alana alındı.
Alana alınan vatandaşlardan bazıları bölücü terör örgütünü simgeleyen paçavraları açıp, terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalan lehine slogan attı.
DİYARBAKIR'DA NEVRUZ KUTLAMASINDA OLAY; 5 POLİS YARALANDI, 19 GÖZALTI
HDP tarafından düzenlenen nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçaları açılırken, örgütün elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Yaşanan gerginlikte atılan taşlardan 5 polis memuru yaralandı, 19 kişi gözaltına alındı.
TAŞLAR ATILDI, POLİSLER YARALANDI
Yüzleri maskeli bazı kişiler, sahnenin ön kısmında 3 metrelik tel örgülere çıkarken, zaman zaman polisle alana gelen bazı kişiler arasında gerginlik yaşandı. Atılan taşlardan 5 polis yaralanırken, şu ana kadar 19 kişi gözaltına alındı. Nevruz alanında 2,5 ton odun yakılırken, alanda bulunanlar halay çekerek slogan attı. Terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. Alanda terör örgütünü simgeleyen bez parçaları da açıldı.
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