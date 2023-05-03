Yurt dışında oy patlaması! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destek
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçmeye hazırlanırken, 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında oy kullanma işlemleri devam ediyor. AK Parti, hem yurt dışı oy kullanımı hem de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gidecek oylarda büyük bir patlama yaşanıp iki katına çıkmasını bekliyor.
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AK Parti'nin bu çabaları sandıklara da yansıdı. Yurt dışı seçmenlerde oy kullanma rekorları kırıldı. 2018 seçimlerinde ilk 5 günde yaklaşık 350 bin kişi oy kullanırken, 14 Mayıs için sandığa giden seçmen 697 bini buldu.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2018 seçimlerinde yurtdışı oyların yüzde 60'a yakın bölümünü almıştı. AK Parti kurmayları bu seçimde oranın daha yükselmesini beklediklerine dikkat çekerek, "Artışın önemli bir bölümünün bizim sandığa götürdüğümüz seçmenden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu nedenle büyük farkla yurt dışı sandıklardan Erdoğan çıkacaktır" diye konuştu.
AK Parti, yurt dışı oyların cumhurbaşkanlığı seçimine etkileri ile ilgili bir simülasyon çalışması yaptı. Bu kapsamda yurtdışı oylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyları içinde binde 6'lık bir fark yaratacak. 2018 seçimlerinde ise bu oran binde 3 idi. Sandığa gidiş ve anketlerden bunun da iki katına ulaşacağı sonucuna varıldı.
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