Yurt dışında oy patlaması! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a büyük destek



AK Parti, yurt dışı oyların cumhurbaşkanlığı seçimine etkileri ile ilgili bir simülasyon çalışması yaptı. Bu kapsamda yurtdışı oylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyları içinde binde 6'lık bir fark yaratacak. 2018 seçimlerinde ise bu oran binde 3 idi. Sandığa gidiş ve anketlerden bunun da iki katına ulaşacağı sonucuna varıldı.