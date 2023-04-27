Başkan Erdoğan’dan yurt dışındaki Türklere müjdeler! A Haber Almanya’da yaşayan Türklerle konuştu

- Mesela ben şu an işletme okuyorum ve Türkiye çok güzel bir fırsat veriyor bizim gençlere, yurt dışındaki gençlere. Her yıl 10 bin öğrenci Türkiye'ye gidebilecekmiş orada staj yapabilecekmiş. Bu çok güzel bir fırsat çünkü devlet bize bu imkanı verecekmiş, gerçekten çok mutluyum.