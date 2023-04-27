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Başkan Erdoğan’dan yurt dışındaki Türklere müjdeler! A Haber Almanya’da yaşayan Türklerle konuştu

AK Parti'nin 12 Nisan'da açıkladığı seçim beyannamesinde yer alan yurt dışındaki vatandaşlara yönelik vaatler, Almanya'daki vatandaşlar tarafından memnunlukla karşılandı. Bu vaatler arasında en dikkat çeken, çifte vatandaşlık ve yurt dışındaki Türklere Türkiye'de staj imkanı oldu. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya'da sokağa çıktı vatandaşlara AK Parti'nin seçim vaatlerini sordu.

A Haber
Giriş Tarihi: 27.04.2023 09:00 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 09:02
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Başkan Erdoğan’dan yurt dışındaki Türklere müjdeler! A Haber Almanya’da yaşayan Türklerle konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yurt dışında yaşayan milyonları yakından ilgilendiren müjdeler verdi.

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Başkan Erdoğan’dan yurt dışındaki Türklere müjdeler! A Haber Almanya’da yaşayan Türklerle konuştu

Emeklilere çalışma hakkından, askerlikte yeni düzenlemeye kadar Türk vatandaşları için vaatler büyük yankı uyandırdı.

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Başkan Erdoğan’dan yurt dışındaki Türklere müjdeler! A Haber Almanya’da yaşayan Türklerle konuştu

Almanya'daki vatandaşlar ne düşündüklerini A Haber'e anlattı;

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Başkan Erdoğan’dan yurt dışındaki Türklere müjdeler! A Haber Almanya’da yaşayan Türklerle konuştu

- Mesela ben şu an işletme okuyorum ve Türkiye çok güzel bir fırsat veriyor bizim gençlere, yurt dışındaki gençlere. Her yıl 10 bin öğrenci Türkiye'ye gidebilecekmiş orada staj yapabilecekmiş. Bu çok güzel bir fırsat çünkü devlet bize bu imkanı verecekmiş, gerçekten çok mutluyum.

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Başkan Erdoğan’dan yurt dışındaki Türklere müjdeler! A Haber Almanya’da yaşayan Türklerle konuştu

- Özellikle gençlere yönelik eğitim konusundaki vaatler çok hoşumuza gidiyor. 10 bin gencimize staj imkanı açılıyor, bizim burada çok öğrencimiz olduğu için değişik dallarda okudukları için, Türkiye'de değişik mesleklere de eğitim alanında olsun, staj imkanları açıklandığı için bu vaatleri çok olumlu buluyoruz.