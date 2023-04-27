Yurt dışında oy verme işlemi bugün başladı!

Yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı 53 bin 172.

Yurtdışı ve gümrüklerde, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için bugün oy verme işlemi başlarken, Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) çarpıcı bir karar çıktı. YSK, Sudan'da yaşanan olayların ardından bu ülkede kurulacak bir sandığı iptal etti. Sandık iptali nedeniyle Sudan'da seçim yapılamayacak. Sudan'daki temsilcilikte bir sandıkta 985 Türk seçmen oy kullanacaktı.