Yurt dışında oy verme işlemi bugün başladı!
Yurtdışında yaşayan yaklaşık 3 milyon 500 bin seçmen bugün sandık başına gidiyor. Yurtdışına kayıtlı Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri başladı. Yurtdışı temsilciliklerindeki oy verme işlemleri 9 Mayıs’a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00’ye kadar sürecek. Yurtdışındaki seçmenler 46 gümrük kapısında oy kullanabilecek.
Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle yeni önlemler altında yürütülen seçimlere 17 gün kaldı. Bu seçimde, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyeleri belirlenecek.
Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek.
Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime girme kararı aldı. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor.
"Millet İttifakı"nı, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ile Demokrat Parti oluşturdu.
Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) ile Türkiye İşçi Partisi (TİP), "Emek ve Özgürlük İttifakı" adı altına seçime giriyor. Anayasa Mahkemesinde açılan kapatılması istemli davada süreç devam eden HDP de Yeşil Sol Parti listelerinden seçime katılıyor.
Zafer Partisi ve Adalet Partisi, "Ata" ittifakı adı altında, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti ise "Sosyalist Güç Birliği İttifakı" adı altında seçime giriyor.
Yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı 53 bin 172.
Yurtdışı ve gümrüklerde, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için bugün oy verme işlemi başlarken, Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) çarpıcı bir karar çıktı. YSK, Sudan'da yaşanan olayların ardından bu ülkede kurulacak bir sandığı iptal etti. Sandık iptali nedeniyle Sudan'da seçim yapılamayacak. Sudan'daki temsilcilikte bir sandıkta 985 Türk seçmen oy kullanacaktı.
73 ÜLKE VE GÜMRÜKLERDE
- 73 ülke ve 156 yerdeki yurtdışı temsilciliğinde ise bugün başlayacak oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar sürecek. Yurtdışında kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen toplam 5 bin 40 sandıkta oy kullanacak. Yurtdışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646. Yurtdışı seçmenler, belirlenen temsilciliklerin herhangi birinde veya sandık kurulan herhangi bir gümrük kapısında oy kullanacak. Oy verme işlemi için randevu alınmasına ise gerek olmayacak.
HANGİ TARİHLERDE OY VERİLECEK?
- Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında haftaiçi ve haftasonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur için belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılabilecek.
24 SAAT OY KULLANILABİLECEK
- Gümrük kapılarında sadece Yurtdışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabiliyor. Gümrüklerde 4 bin 671 gümrük sandık kurulu kuruldu. Oy verilecek gümrük kapısı sayısı 46. Gümrük kapılarında oy verme işlemi de bugün saat 08.00'de başlayacak ve 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde gümrüklerde oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak ve 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.
EN ÇOK SEÇMEN ALMANYA'DA
14 Mayıs seçimleri için Tanzanya'dan ABD'ye kadar 73 ülkede sandık kuruldu. En çok seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya. Seçmen sayısında Almanya'yı, Fransa ve Hollanda izledi. 581 seçmenle Brezilya en az Türk seçmenin bulunduğu ülke. En az seçmen olan ikinci ülke ise, 584'le Nijerya. Almanya'da seçmen sayısının yüksekliği nedeniyle 26 temsilcilikte oy verilebilecek. 134 bin 246 seçmenin oy kullanacağı ABD'de 9 temsilcilikte oy kullanılabilinecek. 500'den fazla Türk vatandaşının yaşadığı ülkelerde temsilcilik açan YSK, bu yıl ilk kez Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya'ya sandık taşıdı.
OYLAR DİPLOMATİK KURYELERLE TAŞINACAK
Yurtdışında oy kullanma işleminin tamamlanmasından sonra oylar yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek. Bu oylar, Yurtdışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenli alanda tutulacak. Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte yurtdışı sandıklar da açılacak.
YURTDIŞI OYLAR NASIL DAĞITILACAK?
Cumhurbaşkanı seçiminde yurtdışında ve gümrük kapılarında kullanılan oylar, adayların genel oylarına doğrudan yansıtılacak. Bu oylar, adayların Türkiye'de aldığı toplam oylara eklenecek. Yurtdışındaki geçerli oylar, milletvekili seçiminde Türkiye'deki illerin seçmen sayısı ile partilerin aldıkları oy oranlarına göre, il seçim çevrelerinde orantılı biçimde dağıtılıyor.
OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?
Seçmenler, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanın geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.
"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.
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