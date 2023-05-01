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YSK yurt dışı temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısını açıkladı

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Giriş Tarihi: 01.05.2023 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023
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YSK yurt dışı temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yurt dışı temsilciliklerde oy kullanan seçmen ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısını duyurdu.

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