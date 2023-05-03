HDP'li Pervin Buldan'dan PKK'lı dostlarını koruma çabası! Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! KAAN korkusu dağları sardı...
Seçimler için artık son viraja girilirken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu verdiği vaatlerle Kandil'i sevindirdi. Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözler sonrası HDP'den resmi olarak destek açıklaması gelirken HDP'li isimler Türkiye'nin gurur projelerini hedef almaya devam ediyor. HDP'li Pervin Buldan geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtılan Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN'la birlikte Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Buldan "Erdoğan o savaş uçaklarından bombalar yağacak diyor. Ayıptır, yazıktır, günahtır" ifadelerini kullandı.
Türkiye adım adım seçimlere doğru yol alırken HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığının açıklanmasının ardından HDP'yi ziyaret ederek bir takım vaatlerde bulundu.
HDP'YE SAYISIZ VAAT SONRASI DESTEK GELDİ
Kılıçdaroğlu'nun bu ziyareti Kandil'de büyük mutluluk yaratırken, CHP'li isimlerden de bebek katili Öcalan'a özgürlük ve özerklik sözü geldi.
Kılıçdaroğlu da yaptığı açıklamada HDP ile bazı konularda birlikte hareket edeceklerini kabul ederken, geçtiğimiz günlerde HDP'li Mithat Sancar yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini resmen açıkladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SAYISIZ PROJE
Yedili koalisyonda bu gelişmeler yaşanırken Başkan Erdoğan da son dönemde yaptığı tarihi açılışlara bir yenisini daha eklendi.
KAAN RESMEN SAHNEDE
Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN vitrine çıktı. KAAN insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.
Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.
"İNLERİNİ BAŞLARINA GEÇİRECEĞİZ"
Başkan Erdoğan KAAN'ın tanıtımının yapıldığı programda yaptığı konuşmada "Önümüzdeki dönemde de istihbarat teşkilatımızla, silahlı kuvvetlerimizle, polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımızla terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
BULDAN'DAN PKK'LI DOSTLARINA KORUMA KALKANI
Başkan Erdoğan'ın bu sözleri PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi rahatsız ederken HDP'li Pervin Buldan Başkan Erdoğan'ın bu sözlerini hedef aldı.
Buldan yaptığı açıklamada "Tayyip Bey 2 gün önce savaş uçaklarının reklamını yaptı. O savaş uçaklarından bombalar yağacak diyor. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Türkiye halkının bombaya, savaşa ihtiyacı yok. Barış politikaları varken savaş uçağı reklamı yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
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