HDP’li Pervin Buldan’dan PKK’lı dostlarını koruma çabası! Başkan Erdoğan’ı hedef aldı! KAAN korkusu dağları sardı...

HDP'YE SAYISIZ VAAT SONRASI DESTEK GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun bu ziyareti Kandil'de büyük mutluluk yaratırken, CHP'li isimlerden de bebek katili Öcalan'a özgürlük ve özerklik sözü geldi.

Kılıçdaroğlu da yaptığı açıklamada HDP ile bazı konularda birlikte hareket edeceklerini kabul ederken, geçtiğimiz günlerde HDP'li Mithat Sancar yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini resmen açıkladı.