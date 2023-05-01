Yurt dışında oy verme süreci nasıl işliyor? Türk seçmene oy engeli var mı?
Yurt dışında Türkler sandık başında ve oylarını kullanmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 508 bin 908 Türk vatandaşı sandıkta oy kullandı. Yurt dışında oy verme süreci nasıl işliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Muhammed Fatih Toprak değerlendirdi.
Almanya'da seçimin ilk dört gününde 211 bin 958 kişi oy kullandı. Almanya'da hafta sonu oy kullanımında yüzde 28,34 artış yaşandı. Fransa'da hafta sonu oy kullanımında yüzde 47,48 artış yaşandı. Hollanda'da dün 4 bölgede 25 bin 659 seçmen oy kullandı. Seçimin ilk 4 gününde dünyada toplam 508 bin 908 kişi oy kullandı.
Peki yurt dışında oy verme süreci nasıl işliyor? Türk seçmene oy engeli var mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Muhammed Fatih Toprak değerlendirdi.
Muhammed Fatih Toprak'ın öne çıkan sözleri:
"Alman basını ilk defa doğru haber yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın müthiş bir sevgisi var. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olan bu sevgi 27 Nisan itibarıyla başlayan bu sevgi oy verme işlemlerine yansıyor.
Vatandaşlarımız çok uzun mesafelerden gelerek oylarını kullanıyorlar. Bu seçimde ilk defa vatandaşlarımızın yoğun olduğu ancak başkonsoloslarımızın olmadığı yerlerde ek sandıklar kurulması üzerine çalıştık ve bunu YSK kabul etti. 23 noktada vatandaşların oy kullanmasının önü açıldı.
Ancak Almanya seçimden 1 gün önce güvenlik nedeniyle 9 noktada oy kullanılamayacağını açıkladı. Burada yaklaşık olarak 300 bin seçmen mevcut. YSK tekrar karar aldı, 6-7-8 Mayıs'ta buralarda sandık açılması için çaba gösteriyoruz.
2018'e kıyasla şu anda yüzde 50 daha fazla oy kullanıldığını görüyoruz. Dün akşam itibarıyla 500 bin sayısını geçti. Bundan önceki seçimlerde 1,5 milyon oy kullanılmıştı. Biz AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi olarak çalışmalarımıza başladığımızda hedefimizi 3 milyon olarak koyduk. Bunun için çalışmalar yaptık. Şu anda iyi bir katılım söz konusu.
AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi olarak 180 bölgede 750 şube olarak sahada çalışıyoruz. Yaklaşık olarak 30 bin dava arkadaşımızla sahadayız. Bundan önce milletvekillerinin ve bakanların gelmemesi için sıkıntılar yaptılar. Seçilmiş insanın seçmen ile bir araya gelmesini engellediler. Biz de 30 bin dava arkadaşımızla sahada bilgilendirmeler yaptık. Yaptığımız çalışmaların karşılığını alıyoruz, müthiş bir sevgi seli var."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA | 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek son dakika? 1.derece memur...
- AKARYAKITA PEŞ PEŞE İNDİRİM! Son dakika motorin-benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 1 Mayıs 2023 yeni akaryakıt fiyatları güncel liste
- ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA 2023 | Asgari ücrete Temmuz'da zam gelecek mi, ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den yeni ara zam açıklaması!
- Kartlı sayaç nedir, doğalgaz bedava mı olacak 2023? Ücretsiz doğalgaz kartlı sayaç detayı!
- Ücretsiz doğalgaz hangi tarihlerde geçerli son dakika? Bu ay doğalgaz faturası gelmeyecek mi? 25 metreküp fiyatı...
- 30. DÖNEM POMEM BAŞVURU EKRANI! Son dakika kontenjanlar artırıldı! 2023 EGM polis alımı başvuru şartları neler? pa.edu.tr
- 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI GÖRSELLERİ 2023! Resimli, anlamlı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlama mesajları ve sözleri!
- Hangi oyuncu evine gelen misafirlerin aynanın karşısına geçip hayali Oscar konuşması yapması için Oscar ödülünün evinin banyosunda durduğunu söylemiştir?
- 1990 yapımı "Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni" filminin afişinde, başrol oyuncusu Şener Şen hangisinin üzerine binmiş şekilde tasvir edilir?
- 1919'da kariyerinin başlarında çalıştığı iş yerinden, hayal gücünden yoksun olduğu ve hiçbir fikri olmadığı gerekçesiyle kovulan kimdir?
- "Her iş, doğacak engelleri yenmeyi kararlı olmakla, direnmekle başarılır" anlamına gelen ve "Sen işten korkma" şeklinde başlayan atasözü nasıl devam eder?
- 1 Mayıs İstanbul'da İETT otobüsü, metro, marmaray, metrobüs bedava mı? 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?