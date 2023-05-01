Yurt dışında oy verme süreci nasıl işliyor? Türk seçmene oy engeli var mı?

AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi olarak 180 bölgede 750 şube olarak sahada çalışıyoruz. Yaklaşık olarak 30 bin dava arkadaşımızla sahadayız. Bundan önce milletvekillerinin ve bakanların gelmemesi için sıkıntılar yaptılar. Seçilmiş insanın seçmen ile bir araya gelmesini engellediler. Biz de 30 bin dava arkadaşımızla sahada bilgilendirmeler yaptık. Yaptığımız çalışmaların karşılığını alıyoruz, müthiş bir sevgi seli var."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN