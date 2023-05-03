03 Mayıs 2023, Çarşamba
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Ankara merkezli Kökünü Kurutma Operasyonu! 524 şüpheli gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.05.2023
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Ankara merkezli Kökünü Kurutma Operasyonu! 524 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 52 ilde yürütülen Ankara merkezli Kökünü Kurutma Operasyonunda uyuşturucu imalatçı ve tacirlerinin de aralarında bulunduğu 524 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

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