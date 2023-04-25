Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi! Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Milli Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET, kısa süre önce Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerindeki hangarından ilk çıkışını gerçekleştirdi. İniş takımları üzerinde bulunan HÜRJET'in ilk prototipi, uçak çekici araç vasıtasıyla hangardan çıkarılmıştı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, ilk uçuşunu bugün gerçekleştirdi. Uçuş başarıyla yapıldı. Projenin sertifikasyon faaliyetlerinin 2025 yılı sonu itibarıyla tamamlanarak jet eğitim uçağı varyantının kullanıma sunulması da bu hedefler arasında yer alıyor.
HÜRJET projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatıldı.
HÜRJET ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan T-38 uçakları ile akrobasi gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine geçecek olan yeni nesil jet eğitim uçağının tasarlanması, üretilmesi, kalifikasyon ve sertifikasyon faaliyetlerinin tamamlanması hedefleniyor.
Proje kapsamında belirlenen konfigürasyonda ilk güvenli uçuş bugün gerçekleştirildi. Uçuş başarıyla yapıldı.
Projenin sertifikasyon faaliyetlerinin 2025 yılı sonu itibarıyla tamamlanarak jet eğitim uçağı varyantının kullanıma sunulması da bu hedefler arasında yer alıyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT kısmi emeklilik prim - yıl- yaş tablosu netleşti! SSK - Bağ-Kur farkı kalkıyor! Kadınlar 50 - 51 - 52, erkekler 55 - 56 - 57 yaşında emekli...
- Veda Mektubu hangi gün yayınlanıyor? Veda Mektubu yeni fragman çıktı mı? Son bölüm...
- Beşiktaş Galatasaray maç biletleri satışa çıktı mı, zaman çıkacak? BJK-GS derbi maçı bilet fiyatları...
- Askerlik yeri sorgulama: Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman belli olur? Mayıs ayı celp tarihleri açıklandı mı?
- 2023 üniversite sınavı ne zaman? YKS sınav yerleri, giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM ais.osym.gov.tr
- MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı! MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM.gov.tr...
- AÇIKLAMA GELDİ! Motorin fiyatlarında indirimle tablo değişti! Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları ne kadar oldu?
- Sağlık Bakanlığı KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN...İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10.900 personel alımı listesi isim sorgulama! 25 Nisan iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK- NİHAİ İSİM LİSTESİ!
- BİM'de son Nisan fırsatı! Güncel aktüel ürün listesi çıktı! Katlanır vitesli bisiklet 2.599, Mama sandalyesi 379, Bebek kanguru 199 TL...
- ÖTV'SİZ İNDİRİMLİ TİCARİ ARAÇ FİYATLARI 2023! Taksi, minibüs için yeni KDV, MATRAH TABLOSU! ÖTV muafiyetli Doblo, Combo, Berlingo, Courier, Rifter...
- FB-İSTANBULSPOR MAÇI ÖZETİ | 24 Nisan Fenerbahçe-İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?
- Bir Küçük Gün Işığı ATV İzle | 24 Nisan Bir Küçük Gün Işığı 31. Bölüm full, kesintisiz seyret!