25 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan’dan HÜRJET paylaşımı

Başkan Erdoğan’dan HÜRJET paylaşımı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2023 13:43
Başkan Erdoğan'dan yeni bir paylaşım var. Başkan Erdoğan paylaşımında "Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağımız HÜRJET ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun, Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan HÜRJET paylaşımı
Başkan Erdoğan’dan HÜRJET paylaşımı
Başkan Erdoğan Ankara’da
Başkan Erdoğan Ankara'da
3 bin 500 engelli öğretmen atama töreni!
3 bin 500 engelli öğretmen atama töreni!
Yeni sözleşmeli öğretmen ataması müjdesi
Yeni sözleşmeli öğretmen ataması müjdesi
Kur’an-ı Kerim okurken gözaltına alındı
Kur'an-ı Kerim okurken gözaltına alındı
Yurdun dört bir yanı demir ağlar ile örüldü
Yurdun dört bir yanı demir ağlar ile örüldü
Nisan ayında hayata geçen dev projeler
Nisan ayında hayata geçen dev projeler
HÜRJET ilk uçuşunu yaptı!
HÜRJET ilk uçuşunu yaptı!
Skandal tehdite sert tepki: Terörist gibi konuşuyor
Skandal tehdite sert tepki: Terörist gibi konuşuyor
Moskova’da 4’lü zirve bugün
Moskova'da 4'lü zirve bugün
ABD’den PKK’ya yeni ziyaret
ABD'den PKK’ya yeni ziyaret
Akar ve Fidan Moskova’da
Akar ve Fidan Moskova’da
Daha Fazla Video Göster