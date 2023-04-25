Başkan Erdoğan’dan HÜRJET paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan yeni bir paylaşım var. Başkan Erdoğan paylaşımında "Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağımız HÜRJET ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun, Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadelerini kullandı.

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