Hürjet ilk uçuş için hazırlanıyor! 18 Mart 2023 için önemli mesaj
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'i 18 Mart 2023'teki ilk uçuşuna hazırlıyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Hürjet'in final assemblesi (montajı) bitmek üzere, içi giydiriliyor, yakında iniş takımlarının üzerine konulacak. Yer testleri ve 18 Mart 2023'teki uçuşa yoğunlaşmış durumdayız." dedi.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının medya paydaşı olduğu TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.
TUSAŞ festivalde, Gökbey, Hürjet, Milli Muharip Uçak, Anka, Aksungur gibi hava araçlarını sergiliyor, katılımcılara yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TEKNOFEST'in gençlere yönelik gerçekleştirildiğini ve onları harekete geçirdiğini söyledi.
Şirket olarak festivale her yıl kendilerini geliştirerek geldiklerini dile getiren Kotil, bu yıl simülatörlerle uçuş deneyimi yaşattıklarını, çocuklara yönelik robotik eğitimler verdiklerini ifade etti.
Kotil, "Uçak yapmanın o kadar da zor bir şey olmadığını çocuklara, gençlere anlatmak istiyoruz. Etkinlik amacına ulaşıyor, Samsun'da ilgi çok yüksek. Civar illerden de geliyorlar. Bundan sonra hangi şehirde olur bilmiyorum ama gittiği yere renk getirdiği kesin. Azerbaycan'da şunu gördük, yurt dışı bile olsa TEKNOFEST gidince gençlerde aynı heyecan oluşuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi TEKNOFEST kuşağı "Yaşım ne olursa olsun ben teknolojide varım" demek. Çok mutluyum." diye konuştu.
"TÜRKİYE'NİN ASIL BÜYÜK SERVETİ..."
Kotil, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümüne hazırlandıklarını vurgulayarak, "18 Mart 2023'e Hürjet, Milli Muharip Uçak ve Atak-2'yi hazırlıyoruz." dedi.
Milli Muharip Uçağı yapmanın ülkenin bekası için çok önem taşıdığını Hürjet'in, Atak-2'nin çok güzel projeler olduğunu anlatan Kotil, "Türkiye'nin asıl büyük serveti buradaki gençler. Bunların devamı sağlayacaklar. Milli Muharip Uçağı, hepsini yapabilirsiniz ama taban gelmiyorsa bir defaya mahsus olur, biter. Bir defa yapmaya değemez. İşte bu onun heyecanı, çocukların gözünde görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.
"HÜRJET'İN FİNAL ASSEMBLESİ (MONTAJI) BİTMEK ÜZERE"
Temel Kotil, 18 Mart 2023'e giden süreçte 205, 204, 203 gün şeklinde geriye saydıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Geri sayım sıfıra geldiğinde inşallah Allah verdiğimiz sözü tutmamızı nasip eder. Projeler aynen, yoğunlukla devam ediyor. Hürjet'in final assemblesi (montajı) bitmek üzere, içi giydiriliyor, yakında iniş takımlarının üzerine konulacak. Yer testleri ve 18 Mart 2023'teki uçuşa yoğunaşmış durumdayız. Uçağımızın çok güzel bir mock-up'ı (modeli) burada sergileniyor. Atak-2 ile yılın ilk aylarında uçacağız. Milli Muharip Uçağımız şu anda yapılıyor. O da 18 Martta hangar çıkışını gerçekleştirecek. Gökbey'in gösteri uçuşu vardı, o manevralara helal olsun, çok göz doldurucu manevralar yaptı. Şu anda satışa hazır bir Gökbeyimiz var, seri üretimini yapıyoruz, jandarmaya teslim edeceğiz. Sağlık Bakanlığına ambulans helikopteri olarak teslim edeceğiz. Ne kadar pervaneli olsa da bir savaş uçağından farksız olan Hürkuşumuz uçtu. Canavar gibi motoru var. Ürünlerimiz çıkıyor, burada sergiliyoruz. Bir taraftan satışlarımız gerçekleşiyor. Hürkuş, Atak, Anka, Aksungur özelinde uluslararası satışlarımız çok iyi gidiyor. Hem şirketimize hem ülkemize bereket gelecek."
"GÖSTERECEK YAPIMIZ, TECRÜBEMİZ, BAŞARIMIZ, ÜRÜNLERİMİZ VAR."
Kotil, şirkete yabancı ülkelerden üst düzey devlet adamlarının gerçekleştirdikleri ziyaretlerin anımsatılması üzerine, "Krallar, cumhurbaşkanları, başbakanlar biz ziyaret ediyorlar. TUSAŞ ilgi görüyor. Kendimizi anlatıyoruz, herkese gösteriyoruz. Tüm dünyaya dediğimiz şu; Gelin ne yapıyorsak gösterelim size. Gösterecek yapımız, tecrübemiz, başarımız, ürünlerimiz var. Bu, Türkiye için çok güzel. Gençler tümüyle devreye girdiğinde çok daha farklı bir Türkiye olacak. Bu süreç başladı, artık durmaz."
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