25 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri HDP'nin Hakkari milletvekili adayı Onur Düşünmez'in skandal tehditine A Haber'de sert tepki: Terörist gibi konuşuyor

HDP'nin Hakkari milletvekili adayı Onur Düşünmez'in skandal tehditine A Haber'de sert tepki: Terörist gibi konuşuyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 25.04.2023 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
ABONE OL
HDP’nin Hakkari milletvekili adayı Onur Düşünmez’in skandal tehditine A Haber’de sert tepki: Terörist gibi konuşuyor

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenmişken 7'li koalisyonun ortağı HDP'nin Hakkari milletvekili adayı Onur Düşünmez'den tehdit dolu bir açıklama geldi. Seçimin çok önemli olduğunu vurgulayan Düşünmez, "Sandıkları kıracağız, cezaevlerinin kapılarını kıracağız. Yoldaşlarımızı oradan alacağız." ifadelerini kullandı. MHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Bahadır Bumin Özaslan, A Haber'de sert tepki gösterdi.

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken terör örgütü PKK ile bağı sık sık gündeme gelen HDP kanadından tehdit dolu bir açıklama geldi.

7'li koalisyonun ortağı olan HDP'nin Hakkari adayı Onur Düşünmez katıldığı düğünde konuştu.

Düşünmez önümüzdeki seçimin yalnızca milletvekili seçimi olmadığını vurgulayarak "yoldaşlarım" dediği teröristlere özgürlük getireceklerini söyledi.

A HABER'DE SERT TEPKİ

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Bahadır Bumin Özaslan, A Haber'de sert tepki gösterdi.

Özaslan, "Şahsım ve partimiz adına şaşırtıcı bir durum değil. Partimiz uzun yıllardır HDP'nin ve daha öncesinde başka adlarla siyaset yapan işin aslı 1991'den bu yana özellikle değişik adlarla siyaset yapan bu Kürtçü siyasi hareketin aynı zamanda PKK'nın bir siyasi uzantısı olduğunu ve yönetiminin de fiilen Kandil'de terör örgütünün eliyle yürütüldüğünü iddia edegelen bir siyasi partidir. Bizim açımızdan normal şartlar altında bir siyasi parti olarak değerlendirilemeyecek bir partidir." ifadelerini kullandı.

"KAPATILMAMASI AÇIK BİR TEHDİTTİR"

Düşünmez'in terör örgütü temsilcisi gibi konuştuğunu belirten Özaslan, "Demokratik toplum üzerine doğrudan bir tehdit içermektedir. Ayrıca bu tip partilerin kapatılması gerekmektedir kapatılmaması demokratik toplum düzenine bir açık tehdittir. Bu kişinin terör örgütünün bir temsilcisi olarak konuştuğunu yani bir terörist gibi konuştuğunu anlamamız için kahin olmamıza gerek yok şu açıklamaları bile yeterli." şeklinde konuştu.

7’li koalisyonun şımarttığı HDP’li vekil adayından alçak tehdit!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA