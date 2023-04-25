HDP’nin Hakkari milletvekili adayı Onur Düşünmez’in skandal tehditine A Haber’de sert tepki: Terörist gibi konuşuyor

A HABER'DE SERT TEPKİ

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Bahadır Bumin Özaslan, A Haber'de sert tepki gösterdi.

Özaslan, "Şahsım ve partimiz adına şaşırtıcı bir durum değil. Partimiz uzun yıllardır HDP'nin ve daha öncesinde başka adlarla siyaset yapan işin aslı 1991'den bu yana özellikle değişik adlarla siyaset yapan bu Kürtçü siyasi hareketin aynı zamanda PKK'nın bir siyasi uzantısı olduğunu ve yönetiminin de fiilen Kandil'de terör örgütünün eliyle yürütüldüğünü iddia edegelen bir siyasi partidir. Bizim açımızdan normal şartlar altında bir siyasi parti olarak değerlendirilemeyecek bir partidir." ifadelerini kullandı.