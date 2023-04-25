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Türk heyeti Moskova'da! Suriye için 4'lü zirve! İşte masadaki kritik konular

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Giriş Tarihi: 25.04.2023 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
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Türk heyeti Moskova’da! Suriye için 4’lü zirve! İşte masadaki kritik konular

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Türkiye-Rusya-Suriye-İran savunma bakanları ile istihbarat başkanları arasında gerçekleştirilecek dörtlü toplantıya katılmak üzere Moskova'ya geldi.

Akar ve Fidan'ı taşıyan uçağı Vnukova Havalimanı'nda Rus yetkililerin yanı sıra Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve diğer yetkililer karşıladı.

Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas ile İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani'nin yanı sıra bu ülkelerin istihbarat başkanlarının yer alacağı dörtlü toplantıya katılacak.

Akar, toplantı kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Bakan Akar duyurdu! Moskova’da 4’lü Suriye Zirvesi BAKAN AKAR DUYURDU! MOSKOVA'DA 4'LÜ SURİYE ZİRVESİ
Moskova’da 4’lü zirve bugün MOSKOVA'DA 4'LÜ ZİRVE BUGÜN

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