CHP’li belediyenin işçileri sokakta! Ne maaş var ne de ikramiye

Kılıçdaroğlu boş vaatlerle oy avcılığı peşinde koşarken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ'de örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile işveren arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca 7 bin İZENERJİ çalışanı kentte başta yeşil alanlar olmak üzere Büyükşehir'e bağlı birçok işkolunda çalışmaları yarım günlüğünde durdurdu.