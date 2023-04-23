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CHP'li belediyenin işçileri sokakta! Ne maaş var ne de ikramiye

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 23.04.2023
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CHP’li belediyenin işçileri sokakta! Ne maaş var ne de ikramiye

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu oy avcılığı yapmak için içi boş vaatlerde videolar çekedursun, CHP’li İzmir ve Ankara belediyeleri binlerce işçisine ne maaş ne ikramiye ödeyebiliyor. CHP'li İzmir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ ve İZELMAN ile Ankara Belediyesi'ne bağlı ANFA'da ikramiye krizi çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her bayram asgari ücret kadar ikramiye vereceğini, seçilmesi halinde herkesin hesabına Ramazan Bayramı farkıyla birlikte 15 bin lira yatıracağını söyleyerek atıp tutmakta sınırı olmadığını kanıtlamıştı.

Kılıçdaroğlu boş vaatlerle oy avcılığı peşinde koşarken CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ'de örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile işveren arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca 7 bin İZENERJİ çalışanı kentte başta yeşil alanlar olmak üzere Büyükşehir'e bağlı birçok işkolunda çalışmaları yarım günlüğünde durdurdu.

60 günlük yasal süre dolmadan anlaşma sağlanamazsa, 7 bin İZENERJİ işçisi greve gidecek. İZELMAN'a bağlı 11 bin işçi ile 7 bin İZENERJİ çalışanına, martta ödenmesi gereken ikramiyeleri de ödenmedi. Bayrama ikramiyesiz giren işçiler, çocuklarına bayramlık alamadı.

Kemal Kılıçdaroğlu için il il gezerek seçim çalışması yapan Mansur Yavaş'ın uzaktan yönettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de belediye şirketlerinden ANFA'da ikramiye krizi yaşandı. ANFA Genel Müdürü Yıldırım Özer, işçilere daha önce bayram öncesinde verileceği duyurulan ikramiyelerin mayıs ayının ilk haftasında ödeneceğini SMS mesajı atarak bildirmişti.




ALACAKLARI YATIRILMAYINCA BELEDİYEYE YÜRÜDÜLER
İzmir Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan işçilerin toplu sözleşme ile hak ettikleri alacaklarını eksik yatırdı. CHP'li Başkan Soyer'e tepki göstermek için Kültürpark, Basmane kapısında bir araya gelen İZELMAN ve İZENERJİ işçileri belediyeye yürüdü.

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