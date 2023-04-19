Bol keseden vaat veren Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediyelerinde durum içler acısı! Üçe beşe katladıkları borçlara rağmen personel maaşını ödeyemiyor!

Evet, şu an Türkiye'deki grevlerin tamamı muhalefetin yönettiği belediyelerde. (Tez konusu olmaz mı?)

Toplamda iktidar partisinden daha büyük bir belediye bütçesine sahip olmakla övünen CHP'nin belediyeleri, üçe beşe katladıkları borçlanmaya rağmen daha personelin maaşlarını bile doğru düzgün ödeyemiyor. Yaptıkları maaş zammı da Türkiye ortalamasının çok altında