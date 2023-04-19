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Haberler Galeri Bol keseden vaat veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediyelerinde durum içler acısı! Üçe beşe katladıkları borçlara rağmen personel maaşını ödeyemiyor!

Bol keseden vaat veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediyelerinde durum içler acısı! Üçe beşe katladıkları borçlara rağmen personel maaşını ödeyemiyor!

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere bir aydan az bir süre kala kazanamayacağını anlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bol keseden vaat dağıtmaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun emekliye 15 bin TL ikramiye vaadine rağmen CHP'li belediyelerin işçilerine ödeme yapmakta zorlandığı ortaya çıktı. Sabah Gazetesi yazarlarından Melih Altınok, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda konuya değinirken "CHP'nin belediyeleri, üçe beşe katladıkları borçlanmaya rağmen daha personelin maaşlarını bile doğru düzgün ödeyemiyor." dedi.

Giriş Tarihi: 19.04.2023 09:01 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 09:43
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Bol keseden vaat veren Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediyelerinde durum içler acısı! Üçe beşe katladıkları borçlara rağmen personel maaşını ödeyemiyor!

İşte Melih Altınok'un "Hele bir önce maaşları ödeyin de..." başlıklı yazısı
"Tam takır kuru bakır" dedikleri Hazine'deki altınları nihayet gören CHP'li Özgür Özel aç tavuk misali düşlerde...



Zaman zaman dikkat çeksin diye yalan söylediğini itiraf eden Özel, Dünya Altın Konseyi'nin açıkladığı verilere göre altın rezervinde dünya birincisi olan TC Merkez Bankası'nda ne var ne yoksa eritip vatandaşa takacaklarını söylüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bol keseden vaat veren Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediyelerinde durum içler acısı! Üçe beşe katladıkları borçlara rağmen personel maaşını ödeyemiyor!

Seçimden hemen sonra da emekliye 15 bin TL çifte bayram ikramiyesi vereceklermiş.
CHP'li meşhur Çalışma Bakanı Mehmet Moğultay'ın zamanında uyardığı gibi, "Ya bayram ikramiyesiyle gider kurban falan alırsa bu ayak takımı?"
Artık yapacak bir şey yok...

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Bol keseden vaat veren Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediyelerinde durum içler acısı! Üçe beşe katladıkları borçlara rağmen personel maaşını ödeyemiyor!

Bugünlerde iftarları kaçırmayan Evladı Fatihan Canan Kaftancıoğlu'nun dediği gibi, nasıl olsa seçimi kazanırlarsa takiye yapmak zorunda kalmayacaklar. O zaman kadar atış serbest. Hesabın kitabın, mantığın bir önemi yok.

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Bol keseden vaat veren Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediyelerinde durum içler acısı! Üçe beşe katladıkları borçlara rağmen personel maaşını ödeyemiyor!

Ne var ki dolgun bayram harçlığı vaat ettikleri emeklinin oğlu, kızı, torunu arasında illaki CHP'li belediyelerde çalışan vardır.
Kendilerine kova kova para vaat eden CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bayram ikramiyelerinin ertelendiğini falan duyuyorlardır.

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Bol keseden vaat veren Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediyelerinde durum içler acısı! Üçe beşe katladıkları borçlara rağmen personel maaşını ödeyemiyor!

Evet, şu an Türkiye'deki grevlerin tamamı muhalefetin yönettiği belediyelerde. (Tez konusu olmaz mı?)
Toplamda iktidar partisinden daha büyük bir belediye bütçesine sahip olmakla övünen CHP'nin belediyeleri, üçe beşe katladıkları borçlanmaya rağmen daha personelin maaşlarını bile doğru düzgün ödeyemiyor. Yaptıkları maaş zammı da Türkiye ortalamasının çok altında