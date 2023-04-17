17 Nisan 2023, Pazartesi
Anketlerde kaybettiğini gören CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bol keseden vaatlere başladı
Son dakika haberi | 14 Mayıs öncesi yapılan son anketlerde Başkan Erdoğan'ın önde olduğu görülürken, Cumhur İttifakı'nın seçim yaklaştıkça oy oranını yükselttiği görüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Geliyorum" diyerek çıktığı yolda kaybetme ihtimalinin yükseldiğini gördükçe bol keseden vaat vermeye başladı. Sabah Gazetesi yazarlarından Hilal Kaplan, CHP liderinin vaatlerini bir bir sıralarken, "Halkımızın Kılıçdaroğlu'na değil de Erdoğan'a inanması size de mantıklı gelmiyor mu?" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 17.04.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 08:59
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