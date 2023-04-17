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Haberler Galeri Anketlerde kaybettiğini gören CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bol keseden vaatlere başladı

Anketlerde kaybettiğini gören CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bol keseden vaatlere başladı

Son dakika haberi | 14 Mayıs öncesi yapılan son anketlerde Başkan Erdoğan'ın önde olduğu görülürken, Cumhur İttifakı'nın seçim yaklaştıkça oy oranını yükselttiği görüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Geliyorum" diyerek çıktığı yolda kaybetme ihtimalinin yükseldiğini gördükçe bol keseden vaat vermeye başladı. Sabah Gazetesi yazarlarından Hilal Kaplan, CHP liderinin vaatlerini bir bir sıralarken, "Halkımızın Kılıçdaroğlu'na değil de Erdoğan'a inanması size de mantıklı gelmiyor mu?" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 17.04.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 08:59
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Anketlerde kaybettiğini gören CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bol keseden vaatlere başladı

Türkiye siyaset tarihinin en önemli seçimlerinden birine hızla yaklaşıyoruz.

Son hesaplara göre toplamda 16 siyasi partinin desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı "geniş" desteğe rağmen seçimi kazanma imkânı görünmüyor. Kılıçdaroğlu da seçimi kaybedeceğini anladıkça ekonomik vaatlerini bol keseden dağıtmaya başladı.

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Anketlerde kaybettiğini gören CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bol keseden vaatlere başladı

Bu yazı matbaadan çıkana kadar yeni bir vaat gelmezse şu ana kadar en ilginçleri şunlar:

Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ücretsiz ev.
Durumu kötü olan ailelere her ay bir tam altın.
Emeklilere 8500 lira bayram ikramiyesi.
300 milyar dolar uyuşturucu parasının Türkiye'ye getirilmesi.
Her muhtara bir yardımcı atayarak işsizliğin engellenmesi.

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Anketlerde kaybettiğini gören CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bol keseden vaatlere başladı

Bir de Jeremy Rifkin'in zoom ile bağlanarak ekonomiyi yönetmesi var ama o başlı başına bir yazı konusu olur.

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Anketlerde kaybettiğini gören CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bol keseden vaatlere başladı

Ekonomi şüphesiz seçimleri etkileyecek gündemlerin başında geliyor. Satınalma gücünün yükseltilmesi, işsizlik ile mücadele ve ekonomik refahın artması bu ülkede yaşayan herkesin sonuna kadar hakkı. Fakat Kılıçdaroğlu'nun vaatleri toplumda bir heyecan yaratmıyor. Hatta Kılıçdaroğlu'nu en çok destekleyen anket firmaları bile her açıklamalarında Kılıçdaroğlu'nun oyunu düşürmeye başladı. Peki neden böyle oldu?

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Anketlerde kaybettiğini gören CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bol keseden vaatlere başladı

Bu sorunun cevabını ilk olarak CHP'nin yerel seçimlerdeki vaatlerini tutmamasında aramamız gerekiyor. Yerel seçimlerde çiftçiye traktör, dar gelirliye İstanbul'un merkezi yerlerinde düşük taksitlerle ev, Ankara ve İstanbul'da teknoloji üssü, ilkokul öğrencilerine bedava servis, öğrencilere bedava toplu taşıma, ulaşım ve su hizmetlerinde ucuzlama ve dahası...