AK Parti'nin "Ey Vatanım Can Vatanım" 23 Nisan klibinde sembol projeler! "Şimdi asın bayrakları"
AK Parti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel "Ey Vatanım, Can Vatanım" isimli bir video yayımladı. Videoda AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'ye kazandırılan sembol projelere yer aldı. Bu anlamlı klip kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.
"ŞİMDİ ASALIM BAYRAKLARI"
Paylaşımda 'Şimdi asın bayrakları' vurgusu yapıldı, "Yüreklerde 100 yıllık cumhuriyet sevdasıyla şimdi asalım bayrakları. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" ifadelerine yer aldı.
KLİPTE TARİHİ PROJELER
"Ey Vatanım, Can Vatanım" başlıklı parçanın yer aldığı videoda AK Parti öncülüğünde hayata geçirilen, Türkiye'nin değerine değer katan sembol projelere de yer verildi.
İşte kare kare o projeler;
Dünyanın ilk SİHA gemisi, yerli ve milli TCG Anadolu
Doğal gaz arama ve sondaj faaliyetleri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımı retweet etti.
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