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AK Parti'nin "Ey Vatanım Can Vatanım" 23 Nisan klibinde sembol projeler! "Şimdi asın bayrakları"

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Giriş Tarihi: 23.04.2023 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023
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AK Parti’nin Ey Vatanım Can Vatanım 23 Nisan klibinde sembol projeler! Şimdi asın bayrakları

AK Parti, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel "Ey Vatanım, Can Vatanım" isimli bir video yayımladı. Videoda AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'ye kazandırılan sembol projelere yer aldı. Bu anlamlı klip kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

AK Parti'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili çarpıcı bir klip paylaşıldı.

"ŞİMDİ ASALIM BAYRAKLARI"

Paylaşımda 'Şimdi asın bayrakları' vurgusu yapıldı, "Yüreklerde 100 yıllık cumhuriyet sevdasıyla şimdi asalım bayrakları. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" ifadelerine yer aldı.


KLİPTE TARİHİ PROJELER

"Ey Vatanım, Can Vatanım" başlıklı parçanın yer aldığı videoda AK Parti öncülüğünde hayata geçirilen, Türkiye'nin değerine değer katan sembol projelere de yer verildi.

İşte kare kare o projeler;


Dünyanın ilk SİHA gemisi, yerli ve milli TCG Anadolu

1915 Çanakkale Köprüsü

Yerli ve milli otomobilimiz TOGG


TÜRKSAT 5A uydusu

Doğal gaz arama ve sondaj faaliyetleri




Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımı retweet etti.

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