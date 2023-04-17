Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan AK Parti’ye geçti: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek için çalışacağım

Özgan, şu ifadelere yer verdi:

"Bir siyasetçi ve halkımızın hizmetinde olan bir belediye başkanı olarak ülkemiz için her zaman en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında olanların terör örgütleriyle kol kola olmasını kabul etmem asla mümkün değildir.