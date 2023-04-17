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Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan AK Parti'ye geçti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için çalışacağım

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Giriş Tarihi: 17.04.2023 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023
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Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan AK Parti’ye geçti: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek için çalışacağım

Adana’nın Kozan Belediye Başkanı Saadet Partili Kazım Özgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bundan sonra siyasi hayatını AK Parti'de sürdürmeye karar verdiğini belirterek, "Seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için var gücümle çalışacağım" dedi.

Adana'nın Kozan Belediye Başkanı Saadet Partili Kazım Özgan AK Parti'ye geçtiğini duyurdu.

Özgan, kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ilan etti.

Yaptığı paylaşımda Özgan. bundan sonra siyasi hayatını AK Parti'de sürdürmeye karar verdiğini belirterek, "Seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için var gücümle çalışacağım" dedi.

Özgan, şu ifadelere yer verdi:

"Bir siyasetçi ve halkımızın hizmetinde olan bir belediye başkanı olarak ülkemiz için her zaman en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında olanların terör örgütleriyle kol kola olmasını kabul etmem asla mümkün değildir.

Milli değerlerimize gönülden bağlı bir siyasetçi olarak bundan sonra siyasi hayatımı AK Parti'de sürdürmeye karar verdim. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için var gücümle çalışacağım. Aziz milletimize saygıyla arzederim."

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