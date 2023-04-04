Saadet Partili Mehmet Bingöl A Haber’e konuştu: Başkan Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilmeli! Siyonist oyunlara engel olmalıyız

Bingöl sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada bir karmaşa var. Rusya-Ukrayna savaşı koronavirüs sonrası ekonomik kriz Amerika ve Çin arasındaki mücadeleler… Şunu görüyoruz Türkiye tüm sahalarda Erbakan Hocamızın işaret ettiği noktalara geldi savunma sanayiinde güç kazandı. Bu güçle beraber etkin olmaya başladı. Bu ilerlemeyi Siyonist güçler hazmedemiyor ve ki; 'Türkiye böyle güçlenmemesi lazım' diyorlar. Hep emrimizde olan bir devlet olsun istiyorlar biz de buna engel olmalıyız"