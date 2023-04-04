Saadet Partili Mehmet Bingöl A Haber'e konuştu: Başkan Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilmeli! Siyonist oyunlara engel olmalıyız
Saadet Partisi'nde içinde terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin de yer aldığı 7'li koalisyonun ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik itiraz sesleri iyice yükselmeye başladı. Son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı veren Saadet Partili Mehmet Bingöl A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bingöl, “Cumhur İttifakını desteklemek bir bakıma ülke meselesi haline geldi. Ülkenin güvenlik konusu çok önemli benim kanaatime göre de bunu ancak Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın yeniden Cumhurbaşkanı olması ile devam edebileceği kanaatindeyim” şeklinde konuştu. Diğer yandan Siyonist güçlerin Türkiye'nin yükselişini hazmedediğini ifade eden Bingöl, "Biz de Siyonistlere engel olmalıyız” dedi.
Türkiye'de binlerce vatandaşımızı ve askerimizi şehit eden terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin açık desteğini ilan etmesinin ardından, 7'li koalisyonda yer alan Saadet Partisi'nde itiraz sesleri yükselmeye başladı.
BİNGÖL'DEN A HABER'E ÖZEL ÇARPICI AÇIKLAMALAR
Bu kapsamda tarihi süreçte Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Saadet Partili Mehmet Bingöl, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajı verdi ve A Haber'e özel flaş açıklamalarda bulundu.
"SAADET YANLIŞTA"
Bingöl, Saadet Partisi'nin sonu belli olmayan bu kirli ittifaka girmesine dair "Yanlış tutum içerisindeler" sözleriyle dikkat çekti.
Saadet Partili Mehmet Bingöl, "Saadet Partisinin 6'lı masadaki yerini baştan beri hiç tasvip etmedim. Buradan ülkeye partiye bir hayır gelmeyeceğine inandım ve bunu Partimizin Genel Başkanına (Temel Karamollaoğlu) Genel Kurul Üyelerine anlattım" cümlelerini kurdu.
"SAADET PARTİ'SİNE İKAZDA BULUNDUM"
Mehmet Bingöl, "Erbakan Hocamızın milli görüş çizgisinden çıkıyorsunuz diye ikazlarda bulundum. Ancak maalesef dinlemediler dinlemeyince ben de dedim ki madem siz dinlemiyorsunuz biz de bildiğimiz yoldan devam ederiz" ifadelerine yer verdi.
BİNGÖL'DEN 'SİYONİZM' UYARISI! "ÜLKEMİZİN ÜZERİNDE ÇOK BÜYÜK OYUNLAR VAR"
Türkiye'nin üzerinde oynanmak istenen büyük oyunlara dikkat çeken Mehmet Bingöl, İslam düşmanı Siyonist güçlerin emirlerinde olan bir devlet istediklerini belirtti.
Bingöl sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dünyada bir karmaşa var. Rusya-Ukrayna savaşı koronavirüs sonrası ekonomik kriz Amerika ve Çin arasındaki mücadeleler… Şunu görüyoruz Türkiye tüm sahalarda Erbakan Hocamızın işaret ettiği noktalara geldi savunma sanayiinde güç kazandı. Bu güçle beraber etkin olmaya başladı. Bu ilerlemeyi Siyonist güçler hazmedemiyor ve ki; 'Türkiye böyle güçlenmemesi lazım' diyorlar. Hep emrimizde olan bir devlet olsun istiyorlar biz de buna engel olmalıyız"
"CUMHUR İTTİFAKI YENİDEN İKTİDAR OLMALI! BU BİR ÜLKE MESELESİ"
Saadet Partisi'nde Milli Görüş çizgisini benimsemiş kanaat önderleri de toplu istifa sinyali verdi.
Başkan Erdoğan'a güçlü desteğini açıklayan Bingöl, ülkenin bekası için Cumhur İttifakı'nın yeniden iktidar olması gerektiğini vurguladı.
Bingöl, "Cumhur İttifakını desteklemek bir bakıma ülke meselesi haline geldi. Parti konularını bir tarafa koymak lazım. Türkiye'nin güvenlik konusu, bölünmez bütünlüğü çok önemli belli bir ivme yakalamıştır. Türkiye'nin ileriye gitmesi lazım. Benim kanaatime göre de bunu ancak Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın yeniden cumhurbaşkanı olması ile devam edebilmeği kanaatindeyim" mesajını verdi.
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