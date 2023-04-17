Saadet Partisi "Erbakan'ı ıslıklarım" diyen ve domuz ziyafeti çeken Canan Kaftancıoğlu'nu baş tacı etti! "Saadet'in düştüğü çukur"

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

Cumhurbaşkanı adayının kim olması gerektiğine dair koalisyonda yaşanan krizin ardından Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelen koalisyon bileşenlerinin toplantısı sonrasında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilan edilmesi ise bardağı taşıran son damla oldu. Saadetli kimi isimler bu ilanın ardından partilerinden istifa etmeye başladı.

"SAADET PARTİSİ'NİN DÜŞTÜĞÜ ÇUKURA BAKIN"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise "Saadet Partisi'nin düştüğü çukura bakın" ifadelerini kullanarak görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun dün Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Tanıtım Programı'na davet edilmesini eleştirdi. Bu toplantıda bir de konuşma yapan Kaftancıoğlu'nun konuşması Saadet Partililer tarafından zaman zaman alkışlarla da kesildi.