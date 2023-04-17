Saadet Partisi "Erbakan'ı ıslıklarım" diyen ve domuz ziyafeti çeken Canan Kaftancıoğlu'nu baş tacı etti! "Saadet'in düştüğü çukur"
6'lı koalisyon masasında yer alan Saadet Partisi'nin Milli Görüş'ten uzaklaşarak CHP ile yan yana saf tutması parti tabanında büyük rahatsızlık yaratırken, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Tanıtım Programı'nda Canan Kaftancıoğlu'nun kürsüye çıkarak konuşma yapmasına "Saadet Partisi’nin düştüğü çukura bakın" ifadeleriyle tepki gösterdi. Kaftancıoğlu bir dönem Saadet Partisi'nin kurucusu olan Necmettin Erbakan'ı ıslıkladığını itiraf etmişti.
6'lı koalisyonda yer alan Saadet Partisi'nin Milli Görüş'ten uzaklaşması parti tabanında büyük rahatsızlık uyandırdı. Parti içerisinde sert eleştirilerde bulunan partinin önde gelen isimleri manifestolar bile yayınladı.
KILIÇDAROĞLU'NA "MÜCAHİT" DEDİLER
Saadetli bazı kişilerin Türkiye'nin siyasi tarihinde büyük iz bırakan merhum Necmettin Erbakan'ın aktif siyasette olduğu zamanlarda onun için söylenen "Mücahit" ifadesinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için dillendirilmesi de sert bir şekilde eleştirildi.
BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA
Cumhurbaşkanı adayının kim olması gerektiğine dair koalisyonda yaşanan krizin ardından Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelen koalisyon bileşenlerinin toplantısı sonrasında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilan edilmesi ise bardağı taşıran son damla oldu. Saadetli kimi isimler bu ilanın ardından partilerinden istifa etmeye başladı.
"SAADET PARTİSİ'NİN DÜŞTÜĞÜ ÇUKURA BAKIN"
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise "Saadet Partisi'nin düştüğü çukura bakın" ifadelerini kullanarak görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun dün Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Tanıtım Programı'na davet edilmesini eleştirdi. Bu toplantıda bir de konuşma yapan Kaftancıoğlu'nun konuşması Saadet Partililer tarafından zaman zaman alkışlarla da kesildi.
KAFTANCIOĞLU SAADET'TE BAŞ TACI
Özalan, dünkü toplantıda Saadet Partisi tarafından Kaftancıoğlu'nun baş tacı edildiğinin altını çizerek Kaftancıoğlu'nun Necmettin Erbakan'ın 27 Şubat 2011 yılında vefatından iki gün sonra sosyal medyadan yazdıklarını hatırlatan bir paylaşım yaptı. Özalan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Saadet Partisi'nin düştüğü çukura bakın. Merhum Necmettin Erbakan'ın vefatının hemen ardından 'Erbakan'ı ıslıklamıştım, bugün de ıslıklarım' diyen Canan Kaftancıoğlu, Saadet Partisi'nde baş tacı ediliyor" yorumunda bulundu.
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