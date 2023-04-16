Saadet Partisi'nin içler acısı hali! Kaftancıoğlu'nu kürsüye çıkarıp "nasihat" dinlediler

ÖNCE KURBANA KARŞI ÇIKTI, SONRA ETLERİ İBB'YE BAĞIŞLAYIN DEDİ

Geçmişte Kurban Bayramı'na dil uzatarak kurban kesimine karşı çıkan CHP'li Canan Kaftancıoğlu, günümüzde kurban etlerinin İBB'ye bağışlanması için çağrı yapmayı da ihmal etmiyor.



Twitter'dan bir mesaj yayınlayan Kaftancıoğlu, "Kurban bağışlarınız ayrısız, gayrısız 16 milyon İstanbulluya ulaşsın istiyorsanız eğer..." ifadelerini kullanarak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir tweet'ini alıntılamıştı.

"YILLARCA DİNSİZ YAŞA SONRA GİT DİNİ RİTÜELLERE BOĞUL..."

Yine Kılıçdaroğlu'nun yanından ayırmadığı Canan Kaftancıoğlu, 1 Eylül 2016 tarihinde Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; "Sokaktan kaldırsınlar cenazelerimizi be Ahmet (Ahmet Saymadi) Yıllarca dinsiz yaşa sonra git dini ritüellere boğul. (bu da benim vasiyet)" ifadelerini kullanmıştı.





CANAN KAFTANCIOĞLU TAKİYEYİ İTİRAF ETMİŞTİ

Kaftancıoğlu CHP'nin takiye yaptığını itiraf etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

"Fakirlikler üzerinden, sol sosyalist değerler üzerinden politik bir hat tutturabilirsek, ne CHP'ye kimse sağa kaymıştır diyebilecektir ne de sağa selam vermek veya oradan oy almak için onlar gibi görünmek gibi benim nezdimde takiyyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacaktır. "

Yaşananlar CHP'nin din istismarını ortaya koyarken vatandaşın da tepkisini çekti.