Saadet Partisi'nin içler acısı hali! Kaftancıoğlu'nu kürsüye çıkarıp "nasihat" dinlediler
7'li koalisyonun taban tabana zıt iki partisi CHP ve Saadet arasında oluşan bağ, Türk siyaset tarihine geçti. Yıllarca birbirini yalanlayan ve düşmanca bir politika güden iki partinin son zamanlarda güttüğü "sahtekar ve takiyyeci" anlayış dip seviyesine düştü. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Saadet Partisi'nin İstanbul’daki aday tanıtım toplantısında "kul hakkı" sloganları attı. Kaftancıoğlu daha önce sağ seçmenden oy almak için iki yüzlü bir yaklaşım sergilediklerini itiraf etmişti. CHP'nin yeni tarz siyaseti gereği girmedikleri kılıf kalmayan partili isimlerin son halleri sert tepki çekerken, rahmetli Erbakan'ın partisini bu duruma düşüren Temel Karamollaoğlu'na ise öfkeler dinmiyor.
Türkiye 2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK'nın da iştirak ettiği 7'li koalisyonun riyakar ve takiyeci siyasetine maruz kalıyor.
Bunun son örneği Canan Kaftancıoğlu'nun sözleriyle bir kez daha tescillenmiş oldu. Bilindiği üzere Kaftancığlu, daha önce dini değerleri sayısız kez ayaklar altına alan bir isim.
Böyle bir kişi "Milli Görüş'ü temsil ediyoruz" iddiasında bulunan Saadet Partisi'nin kürsüsünde kendisine yer buldu. "Kul hakkı" sloganları attı "Bu seçim, kul hakkı yiyenlerle kul hakkı yemeyenler arasında olacak bir seçimdir" ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi'nin içerisine düştüğü vahim durum bir kez daha gözler önüne serildi.
Kaftancıoğlu'nun eşi Naki Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile bir oturuşta "çeyrek domuz kaburgası" yediğini yazmıştı.
ÖNCE KURBANA KARŞI ÇIKTI, SONRA ETLERİ İBB'YE BAĞIŞLAYIN DEDİ
Geçmişte Kurban Bayramı'na dil uzatarak kurban kesimine karşı çıkan CHP'li Canan Kaftancıoğlu, günümüzde kurban etlerinin İBB'ye bağışlanması için çağrı yapmayı da ihmal etmiyor.
Twitter'dan bir mesaj yayınlayan Kaftancıoğlu, "Kurban bağışlarınız ayrısız, gayrısız 16 milyon İstanbulluya ulaşsın istiyorsanız eğer..." ifadelerini kullanarak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir tweet'ini alıntılamıştı.
"YILLARCA DİNSİZ YAŞA SONRA GİT DİNİ RİTÜELLERE BOĞUL..."
Yine Kılıçdaroğlu'nun yanından ayırmadığı Canan Kaftancıoğlu, 1 Eylül 2016 tarihinde Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; "Sokaktan kaldırsınlar cenazelerimizi be Ahmet (Ahmet Saymadi) Yıllarca dinsiz yaşa sonra git dini ritüellere boğul. (bu da benim vasiyet)" ifadelerini kullanmıştı.
CANAN KAFTANCIOĞLU TAKİYEYİ İTİRAF ETMİŞTİ
Kaftancıoğlu CHP'nin takiye yaptığını itiraf etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;
"Fakirlikler üzerinden, sol sosyalist değerler üzerinden politik bir hat tutturabilirsek, ne CHP'ye kimse sağa kaymıştır diyebilecektir ne de sağa selam vermek veya oradan oy almak için onlar gibi görünmek gibi benim nezdimde takiyyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacaktır. "
Yaşananlar CHP'nin din istismarını ortaya koyarken vatandaşın da tepkisini çekti.
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