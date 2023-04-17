Deva Partisi'nde toplu istifa! "Partide demokrasi yok"

Bizler Deva Partisi Kurucu İlçe Başkanları olarak, Deva Partisi kurulduğu günden itibaren, ortak akla önem verdikleri için, aynı çatı altında siyasetimizi yürüttük.

Fakat gelinen noktada yüzde 85'i kendi logomuzla seçime girme kararı veren tüm il ve ilçe teşkilatlarını yok sayıp, demokrasiden uzak anlayış içerisinde oldukları için yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğumuz Deva Partisi Kahta, Samsat, Sincik, Gerger ve İnlice Beldesi Teşkilatı ile ortak karar alarak yönetim ve ilçe başkanlıklarımızdan istifalarımızı kamuoyuna duyururuz" ifadelerine yer verdi.