Son dakika: Türkiye’nin ilk metrealtı çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE yörüngeye fırlatıldı

Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'nin fırlatma operasyonu, salı günü yapılan ertelemenin ardından dün de fırlatmaya 27 saniye kala hava koşulları nedeniyle yeniden ertelenmiş, SpaceX'in açıklamasında hava koşullarının takip edildiği belirtilmişti.TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin ertelenen fırlatma operasyonu saat 09.47'de yapıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN: ÜLKEMİZE STRATEJİK KABİLİYET KATACAK

İMECE'nin uzaya fırlatılmasının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bugün sizlere müjdeli bir haber daha vermenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Deprem afeti ile sarsıldığımız zor bir dönemde ülkemizin uzay yarışında tarihi bir ana şahitlik ediyoruz.