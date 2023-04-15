Son dakika: Türkiye’nin ilk metrealtı çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE yörüngeye fırlatıldı
Son dakika haberleri... TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanan ve geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE, ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yörüngesine fırlatıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Ülkemize stratejik kabiliyet katacak" dedi.
Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'nin fırlatma operasyonu, salı günü yapılan ertelemenin ardından dün de fırlatmaya 27 saniye kala hava koşulları nedeniyle yeniden ertelenmiş, SpaceX'in açıklamasında hava koşullarının takip edildiği belirtilmişti.TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin ertelenen fırlatma operasyonu saat 09.47'de yapıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN: ÜLKEMİZE STRATEJİK KABİLİYET KATACAK
İMECE'nin uzaya fırlatılmasının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bugün sizlere müjdeli bir haber daha vermenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Deprem afeti ile sarsıldığımız zor bir dönemde ülkemizin uzay yarışında tarihi bir ana şahitlik ediyoruz.
Mühendislerimizin yıllardır gece gündüz üzerinde titizlikle çalıştığı İMECE Yer Gözlem Uydusu'nu sabahın erken saatlerinde uzaya uğurladık.
Türkiye'ye stratejik kabiliyetler kazandıracak bu uydumuzun tasarımından üretimine, uzaya fırlatılışına kadar bütün aşamalarında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbime böyle bir başarıyı daha milletimize yaşatma imkanı verdiği için hamdediyorum.
Ülkemizi küresel teknoloji liginde en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan milli teknoloji hamlemizin meyvelerini tek tek topluyoruz. " ifadelerini kullandı.
BAKAN AKAR: ÇOK ÖNEMLİ BİR YETKİNLİĞİ KAZANACAĞIZ
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şu ifadeleri kullandı: "3 teşebbüsten sonra sıkıntılar yaşadık ama inşallah bunu sonuçlandıracağız. Uzay konusunda bir şeyler yapmamız gerektiğini, geldiğimiz noktada buna duyarsız kalamayız, ilgisiz kalamayız. Kara, deniz, hava kuvvetleri dahil diğer kuvvetlerinde uzayın etkisi olduğunun bilincindeyiz.
Bu yapacağımız çalışmayla önemli bir yetenek kazanacağız. Ülkemizin, milletimizin ciddi bir kazanımı olacak. Çok yakın bir zamana kadar çeşitli yayınlarda uzaydan tenis topu görünüyor gibi imrenerek baktığımız durumlar vardı. Geldiğimiz noktada biz de bunu görebilecek hale geleceğiz. İMECE ile beraber çok önemli bir yetkinliği kazanacağız.
"ÜLKEMİZE, SİLAHLI KUVVETLERİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUZ"
Bütün kurumlarımızla burada yararlanacaklar. Uzayla birlikte uzaydaki gücümüze güç katacak varlığımız. Hava kuvvetlerimiz yakından ilgilenmekte. En etkin şekilde faaliyete geçtikten sonra hem yönetimi ve çıkan üretimi etkili kurumlarda paylaşılması önemli bir husus olacak. Savunmayla alakalı ihtiyaçlarımız vardı. Bu uydu buna cevap verecek.
Türkiye'nin büyük ve kuvvetli olması sadece bizimle alakalı değil, içinde bulunduğumuz NATO içinde değer. Bize verilen bütün sorumlulukları da yerine getirdik.
Bu manada geldiğimiz nokta önemli. Biz bunu da yeterli bulmuyoruz. Çok çalışıp daha ilerilere gidebileceğimize inanıyoruz. Biz bu heyetle çok daha başarılı çalışmalar bekliyoruz. Türkiye'nin artık uzayda da barışçıl yöntemler ve varlığını göreceğiz. Bugün fırlatacağımız uydu ile gelişim zincirinde bir halkayı daha yerine koyacağız.
Bu çalışmalardan dolayı bütün arkadaşlarımı en içten duygularımla tebrik ediyorum. Bizim için gerçekten duygulu bir an. Geçmişte teknolojik gelişmeleri hep imrenerek izledik. Artık kendi yaptığımız teknolojilerle gurur duyuyoruz. Ülkemize, silahlı kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz.
5 YIL GÖREV YAPACAK
680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkeye hizmet verecek. Uydu, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek.
Bu arada, İMECE ile birlikte yine TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliğiyle üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roket içinde uzaya fırlatılacak.
METRE ALTI ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KAMERA
Milli imkanlarla geliştirilen yer gözlem uydusu İMECE, BİLSAT, RASAT ve Göktürk-2 uydularından edinilen tecrübeyle donatıldı. Türkiye'de ilk kez üretilen metre altı çözünürlüğe sahip elektro-optik uydu kamerası, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilerek İMECE'ye entegre edildi. Teknolojik olarak kritik öneme sahip bu kamera sayesinde Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak.
İMECE'de elektro-optik kameranın yanı sıra uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp üretildi. İMECE Projesi kapsamında uçuş bilgisayarı yazılımları başta olmak üzere, yönelim ve yörünge yazılımları, analiz yazılımları, yer istasyonu yazılımları da TÜBİTAK UZAY mühendisleri tarafından geliştirildi. İMECE uydusuna, TÜBİTAK UME manyetometre ve manyetik tork çubuğu ile TÜBİTAK MAM ise sabit güneş paneliyle katkı sağladı.
İHRACAT POTANSİYELİ
İMECE Projesi'nden elde edilen çıktılar, Türkiye'nin gelecekte sahip olacağı yeni uyduların yapı taşını oluşturacak. Bu projeyle sahip olunan kritik uzay teknolojilerinin yanı sıra bu alanda yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi kazanımı da sağlanmış olacak. Proje kapsamında üretilen ekipmanların uzay tarihçesi kazanmasıyla Türkiye katma değeri yüksek sistemleri ihraç etme potansiyeli kazanacak.
Haziran 2022'den itibaren ısıl vakum, titreşim, akustik ve elektromanyetik uyumluluk testlerini başarıyla geçen İMECE uydusu, şubatta fırlatma üssünün bulunduğu ABD'ye gönderilmişti.
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