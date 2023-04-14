Türk Dışişleri Bakanlığından Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına saldırıya kınama
Türk Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik çirkin saldırıya sert tepki geldi. Bakanlık, “Danimarka’da bugün (14 Nisan) bir kez daha kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı bayrağımıza yönelik olarak gerçekleştirilen aşağılık saldırıyı lanetliyoruz. Tüm uyarılarımıza karşın bu aşağılık saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verilmesi kabul edilemez.” ifadelerine yer verdi. Diğer yandan Türkiye'nin net tutumu Bakanlığa çağrılan Ankara'daki Danimarka Büyükelçisine iletildi.
Türk Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik çirkin saldırıya sert tepki geldi.
"AŞAĞILIK SALDIRIYI LANETLİYORUZ"
Bakanlık, "Danimarka'da bugün (14 Nisan) bir kez daha kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza yönelik olarak gerçekleştirilen aşağılık saldırıyı lanetliyoruz. Tüm uyarılarımıza karşın bu aşağılık saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verilmesi kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.
Diğer yandan Türkiye'nin net tutumu Bakanlığa çağrılan Ankara'daki Danimarka Büyükelçisine iletildi.
Bakanlık açıklaması şöyle:
"Danimarka'da bugün (14 Nisan) bir kez daha kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza yönelik olarak gerçekleştirilen aşağılık saldırıyı lanetliyoruz. Tüm uyarılarımıza karşın bu aşağılık saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verilmesi kabul edilemez
DANİMARKA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI
Bu konudaki tavrımız Bakanlığa çağrılan Ankara'daki Danimarka Büyükelçisine iletilmiştir.
Avrupa'da son dönemde endişe verici şekilde artış gösteren İslam ve yabancı düşmanlığının somut örneği olan bu aşağılık saldırıya ve benzer nefret suçlarına karşı çok taraflı platformlarda ve ikili alandaki girişimlerimiz hiç şüphesiz sürecektir.
Danimarka'nın bu konudaki duyarsız tutumu ise dünyadaki tüm Müslümanların tepkisini çekmekte ve milyarlarca insanın rahatsızlığının dikkate alınmadığını göstermektedir.
Bu nedenle mübarek Ramazan ayında devam eden bu tür provokasyonların önlenmesi ve tekrarlanmaması için caydırıcı tedbirler alınması talebimizi yineliyoruz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Anne ve babalar son dakika geldi! Netleşti, Nisan ara tatili sonrasında başlayacak! MEB son dakika açıkladı! İlkokul, ortaokul, lise için...
- %12.50 zamlı yeni maaş tablosu güncellendi! Emekliye 8.551 TL + Memura 13.950 TL maaş! SSK, Bağkur emeklisine enflasyon, prim, seyyanen...
- EYT'de prim gün sayısı yenilendi! 1800 gün indirim + 5000-7200 prim eşitliğiyle 5 yıl erken emeklilik! 4A ile 4B farkı...
- Kadir Gecesi adetli kadınlar nasıl ibadet etmeli? Kadir Gecesi regl olan kadınlar ne yapmalı? Okunacak dualar...
- Kadir gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Hangi sureler okunur? Kadir Gecesi'nde teravih farz mı?
- Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi kandil mi, önemi nedir?
- Kadir Gecesi nasıl tövbe edilir? Kadir Gecesi tövbe istiğfar duası nasıl okunur? Türkçe okunuşu ve anlamı!
- SSK, Bağkur, 4A, EYT'linin maaş takvimi netleşti! Gün ve tarihe göre listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...
- Kadir Gecesi köpekler havlar mı? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır, havalar nasıl olur?
- Aile destek ödemesi Nisan ayı ne zaman yatacak, bayram ikramiyesi var mı 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi? T.C Kimlik numaralarına göre...
- Kadir Gecesi mesajları 2023 | 27 Nisan Yeni GİFLİ, resimli, hadisli dualı, Kadir Gecesi mesajları ve sözleri!
- Kadir Gecesi namazı kılınışı! Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Kadir Gecesi namazı kılarken okunacak dualar...