Başkan Erdoğan: Kürt kardeşlerimizi Kürt düşmanı CHP-HDP zihniyetine bırakmayacağız

"AFAKİ VAATLERLE DEPREMZEDELERİN UMUTLARIYLA OYNUYORLAR"

(Millet İttifakı) Asla yapmadıkları, hiçbir zaman da yapamayacakları afaki vaatlerle depremzede kardeşlerimizin umutlarıyla oynuyorlar.

"İNSANLIK DÜŞMANLARINA RAĞMEN SESSİZ DEVRİM YAPTIK"

Tüm kurumlarımız, hayırseverlerimizle sizlerin ihtiyaçlarını gidermenin mücadelesini veriyoruz. Depremzedelerimizle oruçlarımızı açtık. Dün Malatya'daydık, bugün de Diyarbakır'da deprem konutlarımızın temel atmalarını gerçekleştirdik. Diyarbakır'da 18 bin 860 konut ve köy evi yaparak sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturacağız. Göreve geldiğimiz günden beri hep sizin için çalıştık. Demokrasiden hak ve özgürlükleri her alanda ihmalleri gidermenin geçmişin hatalarını düzeltme gayretinde olduk. Siz bize güvendiniz. Biz de sizlere aşkla hizmet ettik. Kandan, gözyaşından, güvensizlik ortamından beslenen insanlık düşmanlarına 20 yılda sessiz bir devrime imza attık. Batıda hangi hizmetler varsa aynı iklimi burada da tesis ettik. Bu iklimin zedelenmesine müsamaha göstermeyeceğiz.

"KÜRT KARDEŞLERİMİZİ KÜRT DÜŞMANI CHP-HDP ZİHNİYETİNE BIRAKMAYACAĞIZ"

Gençlerimiz gençlerine daha güvenle bakıyor. Diyarbakır 40 yılda olmadığı kadar huzur ve emniyet içindedir. Yarının Diyarbakır'ı da bugünkünden müreffeh olacaktır. Siyaset ve toplum mühendislikleriyle ülkemizi 80'lerin istikrarsızlık iklimine sürüklemeye çalışanlar başarılı olamayacak. Kürt kardeşlerimizi 2 Kürt düşmanı yapının CHP ve HDP zihniyetine asla bırakmayacağız. Gelin Cumhuriyetimizin ikinci asrını beraber inşa edelim diyorum.