Başkan Erdoğan: Kürt kardeşlerimizi Kürt düşmanı CHP-HDP zihniyetine bırakmayacağız
Başkan Erdoğan Diyarbakır’da depremzedeler ile buluştuğu iftar programında önemli açıklamalar yaptı. Batı güdümlü 7'li koalisyona yüklenen Başkan Erdoğan, "Kürt kardeşlerimizi iki Kürt düşmanı, demokrasi düşmanı yapının; CHP ve HDP zihniyetinin insafına asla bırakmayacağız." dedi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da depremzedeler ile buluştuğu iftar programında hitap etti.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"SİYASİ RANT PEŞİNDE KOŞANLARI VATANDAŞLARIMIZ BİLİYOR"
Vefat edenler hükmen şehit sayılmaktadır. Depremzedelerimizle milletimizin bir kez daha başı sağolsun. 6 Şubat'ta yaşadığımız felaketin büyüklüğünü tarife, kelimeler yetersiz kalıyor. Bilim insanları, depremleri asrın doğal afeti olarak tanımlıyor. Bazı yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımız kıyamet benzetmesiyle ifade ediyor. Bölge genelinde toplam 872 bin bağımsız kısımdan oluşan 311 bin bina kullanılamaz hale geldi. Milletimizin tüm imkanlarıyla devletimizin kurumlarıyla ilk andan itibaren deprem bölgesine koştuğuna şahit olduk. Gerek hava çetin kış şartlarının gerekse depremin etkilemesinin çalışmaları zorlaştırdığı bir gerçektir. Deprem turisti misali birkaç gün arzı endam ettikten sonra sırra kadem basanların hezeyanlarını dikkate almıyoruz. İftira atanları kendi hırslarıyla baş başa bırakıyoruz. Milletimiz deprem yıkıntıları üzerinde siyaset yapanları, siyasi rant elde etme peşinde koşanları iyi biliyor. Bunlar geldiler, konuştular, poz verdiler ve daha sonra deprem bölgesini gündemlerinden çıkardılar. Şimdi de aynı umursamaz tavrı sergiliyorlar.
"AFAKİ VAATLERLE DEPREMZEDELERİN UMUTLARIYLA OYNUYORLAR"
(Millet İttifakı) Asla yapmadıkları, hiçbir zaman da yapamayacakları afaki vaatlerle depremzede kardeşlerimizin umutlarıyla oynuyorlar.
"İNSANLIK DÜŞMANLARINA RAĞMEN SESSİZ DEVRİM YAPTIK"
Tüm kurumlarımız, hayırseverlerimizle sizlerin ihtiyaçlarını gidermenin mücadelesini veriyoruz. Depremzedelerimizle oruçlarımızı açtık. Dün Malatya'daydık, bugün de Diyarbakır'da deprem konutlarımızın temel atmalarını gerçekleştirdik. Diyarbakır'da 18 bin 860 konut ve köy evi yaparak sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturacağız. Göreve geldiğimiz günden beri hep sizin için çalıştık. Demokrasiden hak ve özgürlükleri her alanda ihmalleri gidermenin geçmişin hatalarını düzeltme gayretinde olduk. Siz bize güvendiniz. Biz de sizlere aşkla hizmet ettik. Kandan, gözyaşından, güvensizlik ortamından beslenen insanlık düşmanlarına 20 yılda sessiz bir devrime imza attık. Batıda hangi hizmetler varsa aynı iklimi burada da tesis ettik. Bu iklimin zedelenmesine müsamaha göstermeyeceğiz.
"KÜRT KARDEŞLERİMİZİ KÜRT DÜŞMANI CHP-HDP ZİHNİYETİNE BIRAKMAYACAĞIZ"
Gençlerimiz gençlerine daha güvenle bakıyor. Diyarbakır 40 yılda olmadığı kadar huzur ve emniyet içindedir. Yarının Diyarbakır'ı da bugünkünden müreffeh olacaktır. Siyaset ve toplum mühendislikleriyle ülkemizi 80'lerin istikrarsızlık iklimine sürüklemeye çalışanlar başarılı olamayacak. Kürt kardeşlerimizi 2 Kürt düşmanı yapının CHP ve HDP zihniyetine asla bırakmayacağız. Gelin Cumhuriyetimizin ikinci asrını beraber inşa edelim diyorum.
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