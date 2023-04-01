Son dakika: Danimarka’da çirkin provokasyon! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kur’an ve Türk Bayrağı’na saldırıya tepki gösterdi

İftar sonrası konuşan Akar, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından devletin ilk andan itibaren vatandaşının yanına, yardımına koştuğunu belirtti.

Depremzedelerin hiçbir zaman yalnız olmadığını vurgulayan Bakan Akar, "Depremzedelere yardımcı olmak, onların acılarını dindirmek, yaralarını sarmak için devlet ve millet olarak ilk andan itibaren çalışmalarımız devam ediyor. Biz 85 milyon hiçbir dini, etnik, mezhepsel ayrım gözetmeksizin tek yumruk, tek yürek, tek vücut olarak daha önce yaşadığımız birçok felaketin üstesinden geldik. Nasıl geçmişte felaketlerin üstesinden geldiysek inşallah bu depremin yaralarını da saracak, bu felaketin de üstesinden geleceğiz." dedi.

"FİTNEYE VE FESADA FIRSAT YOK"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanların, valilerin, tüm kurum ve kuruluşların ilk andan itibaren seferber olduğunu dile getiren Akar, "Kalıcı konutların temelleri atılmaya başlandı. Bir sene içinde barınma problemi büyük ölçüde bitecek, iş yerleri açılacak ve hayatın normalleşmesi süratle gerçekleşecek." diye konuştu.