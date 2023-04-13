A Haber canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu'na ve muhalefete sert tepki: HDP ile beraber nasıl böyle bir tuzak kuruyorsunuz Türkiye’ye?

Terörle mücadele nereden nereye gelindi? Irak'taki terör yuvaları nasıl temizlendi? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Caşın, Kılıçdaroğlu'na seslendi ve "Bu vatan evlatlarının bu şehit analarının kanlarını nasıl ödeyeceksiniz?" dedi.