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Haberler Galeri A Haber canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu'na ve muhalefete sert tepki: HDP ile beraber nasıl böyle bir tuzak kuruyorsunuz Türkiye’ye?

A Haber canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu'na ve muhalefete sert tepki: HDP ile beraber nasıl böyle bir tuzak kuruyorsunuz Türkiye’ye?

Terörle mücadele nereden nereye gelindi? Irak'taki terör yuvaları nasıl temizlendi? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Caşın, Kılıçdaroğlu'na seslendi ve "Bu vatan evlatlarının bu şehit analarının kanlarını nasıl ödeyeceksiniz?" dedi.

A Haber
Giriş Tarihi: 13.04.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 12:12
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A Haber canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu’na ve muhalefete sert tepki: HDP ile beraber nasıl böyle bir tuzak kuruyorsunuz Türkiye’ye?

Terörün canımızı çok yaktığı operasyonların bile yapılamadığı bir süreçten sınırlarımız içerisinde sadece parmakla sayılacak teröristin bulunduğu bir döneme geldik.

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A Haber canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu’na ve muhalefete sert tepki: HDP ile beraber nasıl böyle bir tuzak kuruyorsunuz Türkiye’ye?

Peki bu süreçte neler yaşandı? Bu başarının ardında hangi önemli gelişmeler var? Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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A Haber canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu’na ve muhalefete sert tepki: HDP ile beraber nasıl böyle bir tuzak kuruyorsunuz Türkiye’ye?

Bu 21. Yüzyılda ilk çeyreğe girdiğimizde emperyalizmin Irak – Suriye ve Orta Doğu'da oynadığı oyunun yeni bir versiyonu. Osmanlı'nın tasfiyesini öngören 1915'te imzalanan antlaşmayla birlikte özellikle Suriye'de düşürülen helikopter Fransız çıktı biliyorsunuz, Suriye kısmı Fransa'ya bırakıldı.

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A Haber canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu’na ve muhalefete sert tepki: HDP ile beraber nasıl böyle bir tuzak kuruyorsunuz Türkiye’ye?

Irak da İngiliz hakimiyetine. İngilizlerin Irak hakimiyetini almasındaki sebeplerden bir tanesi Irak'taki petrolü bir şekilde Suudi Arabistan dahil Kuveyt petrolünü ele geçirmek.

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A Haber canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu’na ve muhalefete sert tepki: HDP ile beraber nasıl böyle bir tuzak kuruyorsunuz Türkiye’ye?

15 Temmuz'dan sonra TSK'nın yapmış olduğu harekatlarla beraber bu hadise Türkiye'nin lehine dönmeye başladı.