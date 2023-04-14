Milli uydu ’İMECE’ye rüzgar engeli: Fırlatma 3. kez yeniden ertelendi

Varank, bugün Türkiye'nin uzay alanındaki en önemli projelerinden biri için bir araya gelindiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Heyecanlıydık, şu anda biraz içimiz buruk, bu tekrar erteleme ile birlikte biraz şevkimiz kırıldı ama 'geç olsun, güç olmasın' diyoruz. Sizlerin bu iş için ne kadar emek verdiğini biliyoruz. Gayretlerinizi biliyoruz, ailelerinizden nasıl feragat ettiğinizi biliyoruz, öncelikle Allah sizden razı olsun. Bunu ne için yaptığınızı biliyoruz. Ay yıldızlı al bayrağımızı en yukarılara taşımak, bu ülkeyi hak ettiği seviyeye muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için hepimizin sorumluluğu var. Bizler kendi çapımızda sizler de böyle önemli projelerle ay yıldızlı al bayrağa en güzel şekilde hizmet ediyorsunuz. Bu bir başlangıç, inşallah burada edindiğimiz kabiliyetler, kazandırdığımız uzay tarihçesiyle çok farklı bir oyuncu haline geleceğiz. Rabb'im inşallah bizlere başkasının roketiyle değil, kendi roketimizle kendi teknolojilerimizle uzaya çıkmayı da nasip edecek. Biz buna yürekten inanıyoruz, yeter ki bir olalım, beraber olalım, hep birlikte bu vatanımıza hizmet etmeye devam edelim. Tekrar gösterdiğiniz gayret için teşekkür ediyorum. Üzüldüğünüzü biliyorum, geç olsun da güç olmasın, bir kaç gün içerisinde bu gururu bu mutluluğu beraber yaşayacağız."