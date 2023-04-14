Milli uydu 'İMECE'ye rüzgar engeli: Fırlatma 3. kez yeniden ertelendi
Geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatılması hava şartları sebebiyle iptal olan İMECE Uydusu bugün Türkiye saati ile 09.48'de uzaya fırlatılacaktı ancak rüzgar nedeniyle 3. kez ertelendi. 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkeye hizmet verecek.
TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'nin, iki ertelemenin ardından ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması programı kuvvetli rüzgar nedeniyle 27 saniye kala bir kez daha ertelendi.
Erteleme kararını değerlendiren Varank, "Üçüncü fırlatma planı da 27 saniye kala hava koşulları nedeniyle ertelendi. İnşallah bir sonraki fırlatmada havanın müsait olduğu koşullarda uydumuzu göndermiş olacağız. Tüm Türkiye'ye buradan selamlarımız gönderiyoruz, bizi izlemeye devam etsinler." diye konuştu.
Varank, bugün Türkiye'nin uzay alanındaki en önemli projelerinden biri için bir araya gelindiğine işaret ederek, şöyle konuştu:
"Heyecanlıydık, şu anda biraz içimiz buruk, bu tekrar erteleme ile birlikte biraz şevkimiz kırıldı ama 'geç olsun, güç olmasın' diyoruz. Sizlerin bu iş için ne kadar emek verdiğini biliyoruz. Gayretlerinizi biliyoruz, ailelerinizden nasıl feragat ettiğinizi biliyoruz, öncelikle Allah sizden razı olsun. Bunu ne için yaptığınızı biliyoruz. Ay yıldızlı al bayrağımızı en yukarılara taşımak, bu ülkeyi hak ettiği seviyeye muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için hepimizin sorumluluğu var. Bizler kendi çapımızda sizler de böyle önemli projelerle ay yıldızlı al bayrağa en güzel şekilde hizmet ediyorsunuz. Bu bir başlangıç, inşallah burada edindiğimiz kabiliyetler, kazandırdığımız uzay tarihçesiyle çok farklı bir oyuncu haline geleceğiz. Rabb'im inşallah bizlere başkasının roketiyle değil, kendi roketimizle kendi teknolojilerimizle uzaya çıkmayı da nasip edecek. Biz buna yürekten inanıyoruz, yeter ki bir olalım, beraber olalım, hep birlikte bu vatanımıza hizmet etmeye devam edelim. Tekrar gösterdiğiniz gayret için teşekkür ediyorum. Üzüldüğünüzü biliyorum, geç olsun da güç olmasın, bir kaç gün içerisinde bu gururu bu mutluluğu beraber yaşayacağız."
"ASKERİ VE SİVİL AMAÇLI YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ GÖRÜNTÜ İHTİYACI BU UYDUYLA KARŞILANACAK"
Bakan Varank, fırlatma geri sayımı öncesinde İMECE uydusuna ilişkin verdiği bilgilerde, uydunun çalışmalarına 6 yıl önce başlandığını ifade etti.
İMECE'nin tüm aşamalarıyla Türk mühendisleri tarafından tasarlandığını, geliştirildiğini ve üretildiğini dile getiren Varank, proje kapsamında uydunun, yüksek (metre altı) çözünürlüklü elektro-optik kamera, yeni nesil uçuş bilgisayarı ve yazılımları, yörünge düzeltme ve çarpışmadan kaçınma manevraları için elektrikli itki motoru, yönlendirilebilir anten, hassas yönelim bilgisi sağlayan yıldız izler, güneş algılayıcı gibi yüksek teknolojiye sahip alt sistemlerini de yerli kabiliyetlerle geliştirdiklerini söyledi.
Varank, İMECE uydusunun Türkiye'nin metre altı çözünürlüklü ilk yerli ve milli uydusu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bu uyduyla yeryüzündeki objeleri 680 kilometre yukarıdan en küçük ayrıntısına kadar görebileceğiz. Ülkemizin askeri ve sivil amaçlı yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacını bu uyduyla karşılayabileceğiz. Bu uydu milli savunma başta olmak üzere afet yönetimi, tarım ve ormancılık, çevre ve şehircilik gibi pek çok alanda ülkemize önemli kabiliyetler kazandıracak. Geliştirilen kritik uzay teknolojileri bu alandaki yurt dışı bağımlılığımızı en aza indirecek. Yörüngedeki testleri tamamlandıktan sonra İMECE uydusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek. İMECE ile birlikte yine TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliği ile üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roketle uzaya fırlatılacak."
BAKAN VARANK A HABER'DE ANLATTI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Şu anda TÜBİTAK Uzay Enstitüsü'ndeyiz. Burası Uzay alanında özellikle uydu geliştirme ve üretme anlamında ciddi çalışmalar yapan ülkemizin milli bir enstitüsü. Bugün de TÜBİTAK Uzay tarafından geliştirilen metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli imkanlarla geliştirilip üretilmiş İmece'yi inşallah yörüngesine uğurlamış olacağız.
Bu çok ciddi bir kabiliyet. Dünyanın herhangi bir noktasından yüksek çözünürlükte bir görüntüyü alabileceğiz ve bu görüntüyü kullanabileceğiz.
Burada arkadaşlarımız projeye uzun yıllardır emek veriyorlar. Daha önce Türkiye gözlem uydusu anlamında bir takım faaliyetler gerçekleştirmişti.
Teknoloji transferi yoluyla ya da bir takım ekipmanları yurt dışından tedarik ederek daha önce de yaptığımız uygu çalışmaları vardı ama İmece'nin özelliği içerisindeki ekipmanların büyük bir kısmının de yerli ve milli olarak geliştirilmiş olması. Yüzde 90 oranında yerliliğe sahip bir uydudan bahsediyoruz.
2 hafta içinde yüksek çözünürlükte görüntü alabileceğiz.
Yüksek çözünürlüklü gözlem uyduları birçok amaç için kullanılabiliyor. Başta askeri amaçlar olmak üzere afetlerle ilgili ya da çevre şehircilik uygulamaları ile ilgili birçok alanda bu gözlem uydularını kullanabiliyorsunuz.
Bu uydu sayesinde dünyanın herhangi bir noktasında gözlem yapabileceğiz. Ülkemize yönelik dış tehditleri de tespit edebileceğiz.
TUBİTAK BAŞKANI HASAN MANDAL A HABER'E KONUŞTU
Savunma, afet yönetimi ve daha bir çok konuda hizmete verecek olan İMECE, 680 KM irtifada görev yapacak anlık görüntü verebilecek. İMECE hakkında TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.
Hasan Mandal'ın öne çıkan sözleri:
Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Ülkemiz esasında uydu teknolojilerinde yeni değil 1994'ten bu yana biz vardık ancak 2010'a kadar teknolojiyi satın alan bir ülkeydik. 2011 yılında ilk rasat gözlem uydumuzu gönderdik. Yüksek çözünürlüğe sahip metre altı gözlem yapan aynı zaman bin KM boyutunda 16 KM genişliğindeki alanı 1 defada gözlemleyebilecek. Dünyanın her yerini gözlemleyebileceğiz. İşte tüm bu özelliklere sahip bir uyduyu tasarlayan ve geliştiren bir ülkeyiz.
Biz bu uydunun yüzde 90 oranındaki tüm kritik bileşenlerini TÜBİTAK uzay teknolojileri Araştırma Enstitüsündeki çalışanlar tarafından tasarlandı ve yapıldı. Elektro optik kamera burada bizim için çok önemli. Türkiye'nin hem güvenlik açısından istihbarat noktasında hem de iklim değişikliği odaklı afetler ve tarım uygulamaları gibi işlerin hepsini gözlemleyebilecek.
5 YIL GÖREV YAPACAK, DÜNYANIN HER YERİNDEN GÖRÜNTÜ ELDE EDEBİLECEK
680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak İMECE, tasarım görev ömrü olan 5 yıl boyunca, hedef teşhis, tespit, doğal afet, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda ülkeye hizmet verecek. Uydu, dünyanın her yerinden görüntü elde edebilecek.
Bu arada, İMECE ile birlikte yine TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliğiyle üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roket içinde uzaya fırlatılacak.
METRE ALTI ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KAMERA
Milli imkanlarla geliştirilen yer gözlem uydusu İMECE, BİLSAT, RASAT ve Göktürk-2 uydularından edinilen tecrübeyle donatıldı. Türkiye'de ilk kez üretilen metre altı çözünürlüğe sahip elektro-optik uydu kamerası, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilerek İMECE'ye entegre edildi. Teknolojik olarak kritik öneme sahip bu kamera sayesinde Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak.
İMECE'de elektro-optik kameranın yanı sıra uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp üretildi. İMECE Projesi kapsamında uçuş bilgisayarı yazılımları başta olmak üzere, yönelim ve yörünge yazılımları, analiz yazılımları, yer istasyonu yazılımları da TÜBİTAK UZAY mühendisleri tarafından geliştirildi. İMECE uydusuna, TÜBİTAK UME manyetometre ve manyetik tork çubuğu ile TÜBİTAK MAM ise sabit güneş paneliyle katkı sağladı.
İHRACAT POTANSİYELİ
İMECE Projesi'nden elde edilen çıktılar, Türkiye'nin gelecekte sahip olacağı yeni uyduların yapı taşını oluşturacak. Bu projeyle sahip olunan kritik uzay teknolojilerinin yanı sıra bu alanda yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi kazanımı da sağlanmış olacak. Proje kapsamında üretilen ekipmanların uzay tarihçesi kazanmasıyla Türkiye katma değeri yüksek sistemleri ihraç etme potansiyeli kazanacak.
Haziran 2022'den itibaren ısıl vakum, titreşim, akustik ve elektromanyetik uyumluluk testlerini başarıyla geçen İMECE uydusu, şubatta fırlatma üssünün bulunduğu ABD'ye gönderilmişti.
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