İşte Yeşil Sol Parti'nin gerçek kirli yüzü! HDP'nin mirasına devralan partiyi Ümit Kocasakal değerlendirdi: Beden farklı ruh ve genetik aynı
Seçimlerde aday çıkarmayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol adı altında seçimlere girecek. Kandil'den gelen talimatla, Selahattin Demirtaş'ın da logosunu paylaştığı Yeşil Sol geçtiğimiz günlerde seçim beyannamesindeki skandallarla gündeme gelmişti. Yeşil Sol Partili isimler TBMM'de teröristbaşı Öcalan'a özgürlük ve özerklik vaadinde bulunurken CHP Eski Genel Başkan adayı ve İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal, HDP-Yeşil Sol bağlantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kocasakal "Yeşil Sol Parti HDP'nin tüm bu mirasını devralmıştır" diyerek parti bedenlerinin farklı ancak genetik ve ruhlarının aynı olduğunu ifade ederken bu söylemini örneklerle destekledi. İşte detaylar...
HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile arasındaki ilişkiyi her geçen gün biraz daha güçlendirirken yapılan son ziyaret sonrası PKK'dan Kılıçdaroğlu'na destek mesajları yağmaya başladı.
HDP'ye açılan kapatma davası nedeniyle seçimlere kendi adıyla girmeyeceğini duyuran PKK'nın siyasi ayağı olan HDP'den Mithat Sancar seçimlere Yeşil Sol çatısı altında gireceklerini duyurdu.
HDP Eş Başkanı Mithat Sancar CHP'nin kanalı Halk TV'de yaptığı açıklamada, "Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz. Bu kararımız net." dedi.
Seçime 2 aydan az bir süre kaldığını söyleyen Pervin Buldan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adam sistemine karşı tarihsel sorumluğumuzu yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı tüm kamuoyuna deklare ediyoruz." dedi.
DEMİRTAŞ LOGOYU PAYLAŞTI, DOĞRULADI
Terör tutuklusu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'tan da HDP'nin Yeşil Sol üzerinden seçime gireceği söylemlerini doğrulayan bir paylaşım geldi.
Yeşil Sol'un logosunu paylaşan Demirtaş, "Bu görselin renkli çıktısını alıp evde buzdolabı kapısına, oda kapılarına yapıştırın lütfen. Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak Haydi arkadaşlar, elden ele…" açıklamasını yaptı.
TALİMAT PKK'DAN
Yaşanan bu gelişmeler sonrası terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan'ın açıklamaları talimatın direkt Kandil'den geldiğini ifşa etti.
Yaptığı bir konuşmada 6'lıya destek mesajları verirken HDP hakkında yürütülen terör soruşturması ile kafeslenmek istendiğini savunan terörist başı, "Anayasa Mahkemesi'nin HDP'ye dair aldığı her iki kararın da olumlu olmadığı görülecektir. Taktik ve tuzakları olan bir plan." iddiasında bulununarak kendilerinin böyle bir yolu seçtiklerini de açık etti.
"YEŞİL SOL HDP'NİN MİRASIDIR"
Bu gelişmeler ışığında CHP Eski Genel Başkan adayı ve İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal, Yeşil Sol Parti hakkında önemli tespitlerde bulundu. Yeşil Sol'un Sol olmadığı gibi Türkiye partisi olmaktan çok uzak olduğunu vurgulayan Kocasakal, "Bu sözde 'Parti', Kürt kökenli yurttaşlarımızı emperyalizme yem etmektedir! HDP'nin kapatılma ihtimaline binaen oluşturulan 'Yeşil Sol Parti' HDP'nin tüm bu mirasını devralmıştır" dedi.
İşte Ümit Kocasakal'ın paylaşımlarının detayları:
HDP PKK'NIN LEGAL GÖRÜNÜMLÜ UZANTISIDIR
HDP'nin bırakın "sol" veya "Türkiye" partisi olmasını, gerçek anlamda bir parti olmadığı, terör örgütü PKK'nın legal görünümlü uzantısı olduğu açıktır. Öyle ki bu sözde "Parti", Kürt kökenli yurttaşlarımızı emperyalizme yem etmektedir.
Amerikan'ın "kara gücü" olmaktan gocunmayan, "ABD Ortadoğu'dan Defol!" diyemeyen HDP, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Kürt kökenli yurttaşlarımızı sömüren, kanını emen feodaliteye, toprak ağalığına da tek bir söz söyleyememektedir!
İşte güya "Finlandiya'nın meşru güvenlik kaygılarını haklı bulma" masalı altında ABD'ye ve NATO'ya hayır diyememiş, "sol" maskesi bir kez daha düşmüştür, tıpkı diğerleri gibi...
GERÇEKLERİ HATIRLAMAKTA FAYDA VAR
Kendini "sol", "laik", "seküler" olarak pazarlayan HDP'nin gerçek yüzünün görülebilmesi için şu gerçekleri kısaca hatırlatmakta yarar vardır: 11 Ekim 2015'te HDP, Cumhuriyet düşmanı Şeyh Said için; "HDP'ye oy ver" sloganı ile mevlüt düzenlemiştir!
"Laik" ve "Seküler" HDP'nin milletvekili Müslüm Doğan, 2016 yılında, devrim kanunlarına aykırı olarak Tekke ve Zaviyelerin açılması için (Ki bu ABD Din Özgürlüğü Raporunun da talebi) kanun teklifi veriyor!
SAİD-NURSİ DETAYI
Yine "Laik" ve "Seküler" HDP, 2021'de Said-i Nursi (Gerçekte Said-i Kürdi) için müze talep ediyor! Cilalanıp parlatılan Selahattin Demirtaş Said-i Nursi için "Sevdası büyük insan" nitelemesini yapıyor!
Yetmiyor, bu Cumhuriyet düşmanı için "Çok net bir duruşu vardır. Etkileyici bir yaşam tarzı var. Yaşamı, mücadeleci kişiliği mirastır" ifadelerini kullanıyor! "Laik", "Seküler", "Çağdaş" olmak işte böyle bir şey. Nasılsa vaftizciler kitaplarını ve sazını parlatıyor!
Şanlıurfa HDP İlçe başkanı F.Topla Said-i Nursi'yi "Doğruların ve hakikatın ışığında baskı ve zulüme boyun eğmeyen" bir kimse olarak nitelerken HDP'li Ahmet Tan 2014'te Said-i Nursi'yi "Asrın en önemli alimlerinden" ilan ediyor!
Sırrı Süreyya Önder ise Nursi'yi, "Muktedirlerin statükosuna bir gün bela baş eğmeyen bir dava adamı olarak" niteliyor! Ya işte "laik!" ve "seküler!" HDP bu! Şeyh Sait ve Said-i Nursi gibi feodallere övgü,tekke ve zaviyeleri açma talebi ile solculuk,laiklik ve sekülerlik!
Bu arada HÜDAPAR da programında gerek Said-i Nursi'yi gerekse Şeyh Saidi, aynı şekilde Seyyid Rıza'yı "Kürtlerin büyük bir saygı ile andığı Kürt alimi"olarak niteliyor! Pişti! Sözüm ona ikisi ayrı ittifaklarda! Oysa gerçek ittifak işte bu!
Selahattin Demirtaş'ın dağdaki ağabeyi Nurettin Demirtaş'ın "Kardeşime oy verenlere Kürdistan Dağlarında tatlı ısmarlayabilirim" (2018) ifadesi ise ilginçtir!İşte HDP'nin kapatılma ihtimaline binaen oluşturulan "Yeşil Sol Parti",HDP'nin tüm bu mirasını devralmıştır!
BEDEN FARKLI KÖK VE RUH AYNI
Beden farklı, kök,genetik ve ruh aynı! Nitekim 87 sahifelik programının tek bir yerinde dahi "emperyalizm" ifadesi yer almamaktadır! Emperyalizme karşı olunmadan, onunla işbirliği ve "yoldaşlık" içinde solculuk!
1923 Cumhuriyetini yüzyılın felaketi olarak niteleyen, üniter devletin parçalanmasını hedefleyen, bildik "özerklik", "açılım", "ana dilde eğitim" taleplerini dillendiren,eşit yurttaşlık" safsatasını tekrarlayan bu meydan okuma, aynı bölücülüğü benimsemektedir.
Nitekim HDP Batman milletvekili, 15 Mayısta zindanların kapılarının açılacağını, bölücübaşının özgürlüğe kavuşturulacağını "muştulamaktadır!" Küstahlık ve özgüven, tavan yapmış durumdadır!
Bu oluşum, "Yeşil" de değildir, "sol" da! Olsa olsa "Yeşil" maskeli "Sol" denebilir.Zaten görmesini bilen için arka fondaki "turuncu" renk,dalgalanan ABD bayrağı açıktır! Bazı şaşaalı saptama ve vaatler ise, gerçek yüzlerini gizlemeye yönelik bir yem ve oltadan ibarettir!
Bu arada tencere kapak misali Hasan Cemal ve Osman Cengiz Çandar yakışmış! Ancak bu aynı zamanda alarmdır.Çünkü bu ikili yeniden piyasaya sürüldüyse,temizlenmesi gereken mayınlar var demektir! Anahtar iki kavram "Çözüm yeri meclis" ve "Yeni Anayasa" tekerlemeleridir!
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