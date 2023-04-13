İşte Yeşil Sol Parti’nin gerçek kirli yüzü! HDP’nin mirasına devralan partiyi Ümit Kocasakal değerlendirdi: Beden farklı ruh ve genetik aynı

İşte Ümit Kocasakal'ın paylaşımlarının detayları:

HDP PKK'NIN LEGAL GÖRÜNÜMLÜ UZANTISIDIR

HDP'nin bırakın "sol" veya "Türkiye" partisi olmasını, gerçek anlamda bir parti olmadığı, terör örgütü PKK'nın legal görünümlü uzantısı olduğu açıktır. Öyle ki bu sözde "Parti", Kürt kökenli yurttaşlarımızı emperyalizme yem etmektedir.

Amerikan'ın "kara gücü" olmaktan gocunmayan, "ABD Ortadoğu'dan Defol!" diyemeyen HDP, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Kürt kökenli yurttaşlarımızı sömüren, kanını emen feodaliteye, toprak ağalığına da tek bir söz söyleyememektedir!

İşte güya "Finlandiya'nın meşru güvenlik kaygılarını haklı bulma" masalı altında ABD'ye ve NATO'ya hayır diyememiş, "sol" maskesi bir kez daha düşmüştür, tıpkı diğerleri gibi...

GERÇEKLERİ HATIRLAMAKTA FAYDA VAR

Kendini "sol", "laik", "seküler" olarak pazarlayan HDP'nin gerçek yüzünün görülebilmesi için şu gerçekleri kısaca hatırlatmakta yarar vardır: 11 Ekim 2015'te HDP, Cumhuriyet düşmanı Şeyh Said için; "HDP'ye oy ver" sloganı ile mevlüt düzenlemiştir!

"Laik" ve "Seküler" HDP'nin milletvekili Müslüm Doğan, 2016 yılında, devrim kanunlarına aykırı olarak Tekke ve Zaviyelerin açılması için (Ki bu ABD Din Özgürlüğü Raporunun da talebi) kanun teklifi veriyor!