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TBMM'de maaş skandalı! CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz diş hekimi kuzenini danışman gösterip maaşını kendisi aldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.04.2023
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TBMM’de maaş skandalı! CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz diş hekimi kuzenini danışman gösterip maaşını kendisi aldı

CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın TBMM'de maaş skandalı ortaya çıktı. Yavuzyılmaz'ın Meclis'teki 3 danışman hakkından birini amcasının kızını yaparak kullandığı, yetmezmiş gibi maaşını da kendisinin aldığı belirlendi.

CHP'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. 14 Mayıs seçimleri öncesi oluşturdukları listeyle tepkilerin odağı haline gelen CHP'de bir skandal da maaş yolsuzluğunda ortaya çıktı.

AKRABALARINI DANIŞMAN YAPTI
CHP'li vekil Deniz Yavuzyılmaz devletin kendisine tahsis ettiği danışmanlarını akrabalarından seçti.

Bunlardan birisi amcasının kızı Özlem Yavuzyılmaz Sökmen. Diş hekimi olan Sökmen, Zonguldak şehir merkezinde muayenahane sahibi.

24 BİN LİRALIK MAAŞI DA KENDİSİ ALDI
Özlem Sökmen'in haftanın 6 günü Zonguldak'taki muayehanede olduğu ve Meclis'e hiç gitmediği anlaşıldı.

Sökmen'in Meclis'te çalıştığı gibi gösterildiği için 24 bin liralık danışman maaşını da 2. bir maaş olarak, Deniz Yavuzyılmaz'ın aldığı iddia edildi. Bu skandal iddia tepkilere neden oldu.

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