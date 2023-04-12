CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışanlar isyan bayrağı açtı

"HAKLARIMIZI ALINCAYA KADAR EYLEME DEVAM EDECEĞİZ"

"Sendikamız, belediye emekçilerinin biraz olsun rahatlaması için mevcut sosyal denge tazminatı olan 4 bin 560 liranın yüzde 86 artışla 8 bin 500 liraya çıkarılması, her biri 1500 lira olan 5 ikramiyenin 6'ya çıkarılarak 3 bin lira olması talep etmiştir. Ancak bu ve diğer taleplerimiz reddedilmiştir. Haklarımızı alıncaya kadar eyleme devam edeceğiz. İzmir halkına doğumdan ölüme kadar yaşamın her alanında hizmet sunan belediye emekçilerine reva görülen sadaka mahiyetindeki sefalet zamlarını kabul etmiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesinin değerli meclis üyelerini insanca ve onurluca yaşam için verdiğimiz mücadelede yanımızda görmek istiyoruz."