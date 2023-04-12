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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlar isyan bayrağı açtı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 12.04.2023 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023
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CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışanlar isyan bayrağı açtı

Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinden sonuç alamayan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinde Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şubeye bağlı çalışanlar oturma eylemi yaptı. Belediyeye isyan eden çalışanlar haklarını isteyerek "Haklarımızı alıncaya kadar eyleme devam edeceğiz" mesajını verdiler.

Konak Kültürpark'taki Büyükşehir Belediyesi binası önünde bir araya gelen sendika üyeleri slogan attı, ardından 5 dakikalık oturma eylemi gerçekleştirdi.

5 OTURUMDA SONUÇ ÇIKMADI

Grup adına basın açıklamasını okuyan sendikanın iş yeri temsilcisi Şükriye Yavuz, belediye yönetimiyle 5 oturum gerçekleştirilen görüşmelerde uzlaşı sağlanamadığını söyledi.

Belediyenin önerdiği yüzde 42'lik zam teklifinin gerçeklikten kopuk ve çalışanların geçim sıkıntısını anlamaktan uzak bulduklarını belirten Yavuz şöyle konuştu:

"HAKLARIMIZI ALINCAYA KADAR EYLEME DEVAM EDECEĞİZ"

"Sendikamız, belediye emekçilerinin biraz olsun rahatlaması için mevcut sosyal denge tazminatı olan 4 bin 560 liranın yüzde 86 artışla 8 bin 500 liraya çıkarılması, her biri 1500 lira olan 5 ikramiyenin 6'ya çıkarılarak 3 bin lira olması talep etmiştir. Ancak bu ve diğer taleplerimiz reddedilmiştir. Haklarımızı alıncaya kadar eyleme devam edeceğiz. İzmir halkına doğumdan ölüme kadar yaşamın her alanında hizmet sunan belediye emekçilerine reva görülen sadaka mahiyetindeki sefalet zamlarını kabul etmiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesinin değerli meclis üyelerini insanca ve onurluca yaşam için verdiğimiz mücadelede yanımızda görmek istiyoruz."

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