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Seçim tarihinde bir ilk! Oy Birliği Platformu'ndan yapay zeka asistanı ile seçmen ve müşahit eğitimi

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Giriş Tarihi: 13.04.2023 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023
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Seçim tarihinde bir ilk! Oy Birliği Platformu’ndan yapay zeka asistanı ile seçmen ve müşahit eğitimi

Oy Birliği Platformu seçim tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Türkiye'de yapılan son üç seçimde yaklaşık 4,3 milyon milyon oyun geçersiz sayıldığına dikkat çeken platform, yapay zekâ asistanı ile seçimler için seçmen ve müşahit eğitimi vermeye başladı.

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