Deprem bölgesini ihya çalışması sürüyor! Hem temeller atılacak hem anahtarlar teslim edilecek! Başkan Erdoğan Malatya’ya gidiyor

Bakanlığın hazırladığı videolu paylaşımda, "Bulunmazdı eşin Malatya. Hiç tasalanma yine kavuşacaksın eski güzelliğine. El ele verip yeniden kalkacağız ayağa. Yine çiçekler açacak. Yine meyveye duracak ağaçların. Senin için hiç durmayacağız. Milletimizi sıcacık yuvalarıyla buluşturacağız. Yükselen Anadolu için gecemizi gündüzümüze katacağız. Bu inançla asrın felaketinden sonra yapım sürecini başlattığımız konut sayımızı 93 bin 925'e ulaştırdık. Ve şimdi Malatya'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri, milletimizin duasıyla 1692 konutumuzun anahtar teslimini yaparken 6 bin 700 konutumuzun temelini atıyor, 11 şehrimizde temeli atılan konut sayısını tam 42 bin 757'e yükseltiyoruz. Milletimizle tek yürek oluyor yaralarımızı sarıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN