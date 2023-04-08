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Kandil'in de adayı olan Kılıçdaroğlu'na PKK'dan üst üste destek açıklamaları! PKK yöneticisi Remzi Kartal: Doğru tercih

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Giriş Tarihi: 08.04.2023 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023
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Kandil’in de adayı olan Kılıçdaroğlu’na PKK’dan üst üste destek açıklamaları! PKK yöneticisi Remzi Kartal: Doğru tercih

HDP ve PKK'nın yanı sıra altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil'den üst üste destek çalışmaları gelmeye devam ediyor. Elebaşı Duran Kalkan ve üst düzey hain Sabri Ok'tan sonra PKK terör örgütü yöneticisi Kongra Gel Eş Genel Başkanı Remzi Kartal'dan da 'Kılıçdaroğlu'na oy verin çağrısı geldi. Kartal Kılıçdaroğlu için "Tarihi fırsat" ifadesini kullandı. İşte detaylar...

7'li koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.

ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK VAADİ

HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ

Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi. Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.

PKK YÖNETİCİSİ KARTAL: KILIÇDAROĞLU DOĞRU TERCİH

Tüm bu yaşanan gelişmelerin etkisi sürerken PKK'dan Kılıçdaroğlu'na bir destek daha geldi.

Kırmızı bültenle aranan PKK terör örgütü yöneticisi Kongra Gel Eş Genel Başkanı Remzi Kartal, "Kılıçdaroğlu doğru tercih, desteklenecek bir adaydır. Bu tarihi bir fırsattır" ifadelerini kullandı.

İşte PKK'nın büyükbaşı Remzi Kartal'ın sözlerinden öne çıkanlar;

Kılıçdaroğlu desteklenecek bir adaydır. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın çöküşünü sağlayacak tercihimizi bu temlede yapmalıyız. Kılıçdaroğlu'na destek verip parlamentoda ise bütün gücümüzle Yeşil Sol Parti'nin altına mührümüzü vurmalıyız.

Kılıçdaroğlu'nun doğru bir tercih olduğunu sözlerine ekledi.

Emek ve Özgürlük İttifakı'nı temsil eden bütün güçlerin cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu, parlamento seçiminde Yeşil Sol partiye oy vermelerini gerekir. Bu tarihsel bir fırsat.

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