Kandil’in de adayı olan Kılıçdaroğlu’na PKK’dan üst üste destek açıklamaları! PKK yöneticisi Remzi Kartal: Doğru tercih

KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ

Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi. Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.

PKK YÖNETİCİSİ KARTAL: KILIÇDAROĞLU DOĞRU TERCİH

Tüm bu yaşanan gelişmelerin etkisi sürerken PKK'dan Kılıçdaroğlu'na bir destek daha geldi.

Kırmızı bültenle aranan PKK terör örgütü yöneticisi Kongra Gel Eş Genel Başkanı Remzi Kartal, "Kılıçdaroğlu doğru tercih, desteklenecek bir adaydır. Bu tarihi bir fırsattır" ifadelerini kullandı.