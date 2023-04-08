Vekil listeleri için son viraj! AK Parti’de büyük revizyon: 3 dönem kuralı istisnasız uygulanacak

Geçmiş dönemde bakanlık yapmış isimlerin de liste başlarında yer alacağı belirtildi. Eski bakanlardan Nihat Zeybekçi Denizli'den, Lütfi Elvan Mersin'den ve Faruk Çelik'in ise Artvin'den aday olacağı öğrenildi. AK Parti'nin kesin aday listesi 9 Nisan'da AK Parti genel başkan yardımcıları tarafından YSK'ya teslim edilecek.