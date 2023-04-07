"Erdoğan sayesinde" çarpıtmasıyla Başkan Erdoğan ve Bahçeli düşmanlığı yapan Mahir Akkoyun HDP sempatizanı çıktı

Zanlının "Şöyle stickerlar tasarladım. İnsanların enflasyonla ve hayat pahalılığıyla en çok yüzleştikleri yerler olan marketlerde, manavlarda, pazarlarda ve alışveriş merkezlerinde yer alan ürünlere ve ürün rafları gibi yerlere yapıştırılsın diye" paylaşımı yaptığı belirlendi.