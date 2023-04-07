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"Erdoğan sayesinde" çarpıtmasıyla Başkan Erdoğan ve Bahçeli düşmanlığı yapan Mahir Akkoyun HDP sempatizanı çıktı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.04.2023 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
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Erdoğan sayesinde çarpıtmasıyla Başkan Erdoğan ve Bahçeli düşmanlığı yapan Mahir Akkoyun HDP sempatizanı çıktı

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere adım adım yaklaşılırken, CHP yandaşları sosyal medyada yeni bir operasyona başladı. "Erdoğan sayesinde" etiketiyle Başkan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında çıkartmalar üreterek bunları dağıtan sosyal medya kullanıcısı Siber Dairenin çalışması sonucu gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İzdoğa şirketinde çalıştığı ortaya çıktı. Mahir Akkoyun isimli şahsın ayrıca Kandil'in siyasi uzantısı HDP'yi övdüğü paylaşımlar yaptığı da tespit edilirken, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e de HDP üzerinden hakaret ettiği paylaşımları ortaya çıktı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ise Akkoyun'a sahip çıkması dikkat çekti.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde algoritmalarla muhalif paylaşımları ön planda tutan Twitter'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üzerinde fotoğraflarının bulunduğu çıkartmaların hazırlanarak dağıtıldığı, bu çıkartmaların bazı marketlere ve halkın yoğun bulunduğu yerlere yapıştırıldığı belirlendi.

ÇIKARTMALARI YAPAN GRAFİKER CHP'Lİ BELEDİYEDEN ÇIKTI
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yayınlanan çıkartmaların "mahirgra" rumuzlu Twitter hesabının sahibi tarafından dolaşıma sokulduğu tespit edildi.

Zanlının "Şöyle stickerlar tasarladım. İnsanların enflasyonla ve hayat pahalılığıyla en çok yüzleştikleri yerler olan marketlerde, manavlarda, pazarlarda ve alışveriş merkezlerinde yer alan ürünlere ve ürün rafları gibi yerlere yapıştırılsın diye" paylaşımı yaptığı belirlendi.

Polisin yaptığı çalışmada hesabın 27 yaşındaki Mahir Akkoyun'a ait olduğu, şüphelinin İzmir'in Gaziemir İlçesinde yaşadığı ve grafiker olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden İzdoğa Çevre Koruması İyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri şirketinde çalıştığı tespit edildi.

TUNÇ SOYER PLAKET VERMİŞ
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in söz konusu kişiye plaket verdiği kare de ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI
Siber Suçlarla Daire Başkanlığı'nın yaptığı çalışmaları ardından Mahir Akkoyun İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Akkoyun, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden çıkartılarak Bayraklı Adliyesi'ne sevk edildi.

HDP SEMPATİZANI ÇIKTI
Mahir Akkoyun'un ayrıca sosyal medya hesabından HDP lehine paylaşımlar yaptığı da ortaya çıktı. "Terörist de sizsiniz, katil de sizsiniz. HDP halktır" diyerek Kandil'in siyasi uzantısına sahip çıkan Akkoyun'un, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e de HDP üzerinden hakaret ettiği görüldü.

HDP lehine paylaşımlar ve kendisine edilen hakarete rağmen İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Akkoyun'a sahip çıkması dikkat çekti.

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