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HDP Eş sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar’ın kirli sicili! Erkek kardeşinin kırmızı kategoride arandığı tespit edildi

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Giriş Tarihi: 06.04.2023
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HDP Eş sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar’ın kirli sicili! Erkek kardeşinin kırmızı kategoride arandığı tespit edildi

6'lı koalisyon masasına 7'nci olarak katılan HDP, kayyum uygulamasına son verileceğini, terör operasyonlarının duracağını, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinden çekileceğini, din dersinin kaldırılacağını seçim vaadi olarak açıklamıştı. HDP’nin skandal bildirisini kamuoyuyla paylaşan HDP Eş sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar’ın kirli sicili ortaya çıktı. Silahlı terör örgütü kurma yönetme veya üye olma suçundan üç adet, genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması suçundan bir adet kaydının olduğu, ayrıca eşi Davut Uçar’ın erkek kardeşi Hamza-Sercan-Hamzu-Amed kod adlı Mehmet Akif Uçar’ın örgüt mensubu olduğu, İçişleri Bakanlığı terör arananlar portalında ‘Kırmızı’ kategoride arandığı tespit edildi.

6'lı koalisyona 7'nci ortak olarak katılan HDP seçim bildirgesini düzenlediği törenle açıklamıştı. Bildirgede beklendiği gibi skandal vaatler yer aldı. Türkiye'nin terör operasyonlarını durdurması, zorunlu din dersinin kaldırılması, Diyanet İşleri Bakanlığı'nın yerine İnanç Bakanlığı'nın kurulması, Suriye ve Irak'tan geri çekilinmesi o vaatler arasında öne çıktı. HDP Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar bildirgeyi açıklarken, "İşgal ve savaşa dayalı dış politikaya dur demek için geliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Devrim şehitleri adı altında teröristler için saygı duruşunda bulunuldu. Tören tanıtım videosu ile devam etti. Buradaki terör imgeleri dikkat çekti. Sunucu, "Kürdistani ittifakın tüm bileşenleri buradalar." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

"İŞGAL VE SAVAŞA DAYALI DIŞ POLİTİKAYA DUR DEMEK İÇİN GELİYORUZ"

HDP Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, bildirgeyi okudu. Çiğdem Kılıçgün Uçar, bildirgeyi okurken, "İşgal ve savaşa dayalı dış politikaya dur demek için geliyoruz. Kayyum rejimine son vermek için geliyoruz." demişti.

SKANDAL BİLDİRİDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE

HDP'nin skandal seçim bildirisinde şu maddeler yer aldı:

Suriye ve Irak'a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlara son vereceğiz. Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız.

Diyanet İşleri Başkanlığının yerine İnanç İşleri Başkanlığı kuracağız. Zorunlu din dersini kaldıracağız.

Müebbet hapis cezası verilen siyasi hükümlülerin 'koşullu salıverilmesi' önündeki tüm engelleri kaldıracağız.

HDP'Lİ UÇAR'IN KİRLİ SİCİLİ

HDP'nin skandal bildirisini kamuoyuyla paylaşan HDP Eş sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın kirli sicili ortaya çıktı. Silahlı terör örgütü kurma yönetme veya üye olma suçundan üç adet, Genel Güvenliği kasten tehlikeye sokulması suçundan bir adet kaydının olduğu ayrıca eşi Davut Uçar'ın erkek kardeşi Hamza-Sercan-Hamzu-Amed kod adlı Mehmet Akif Uçar'ın örgüt mensubu olduğu, İçişleri Bakanlığı terör arananlar portalında 'Kırmızı' renk kategoride arandığı tespit edildi.

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