HDP Eş sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar’ın kirli sicili! Erkek kardeşinin kırmızı kategoride arandığı tespit edildi

6'lı koalisyona 7'nci ortak olarak katılan HDP seçim bildirgesini düzenlediği törenle açıklamıştı. Bildirgede beklendiği gibi skandal vaatler yer aldı. Türkiye'nin terör operasyonlarını durdurması, zorunlu din dersinin kaldırılması, Diyanet İşleri Bakanlığı'nın yerine İnanç Bakanlığı'nın kurulması, Suriye ve Irak'tan geri çekilinmesi o vaatler arasında öne çıktı. HDP Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar bildirgeyi açıklarken, "İşgal ve savaşa dayalı dış politikaya dur demek için geliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.