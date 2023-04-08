Başakşehir metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak? M3 Başakşehir-Kayaşehir METRO DURAKLARI
Başakşehir-Kayaşehir metro hattı açıldı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Toplamda 4 metro istasyonu bulunan Başakşehir-Kayaşehir metro hattı saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek kapasitesi bulunuyor. 8 Nisan Cumartesi günü açılışı gerçekleştirilecek olan metro hattına ilişkin merak edilen detaylar haberimizde...
Başakşehir metrosu gündemdeki yerini aldı. Bugün açılışı gerçekleştirilecek olan metro hattına ilişkin detaylar araştırılıyor. Başakşehir-Kayaşehir metro hattının özellikle şehir hastanesine ulaşmak isteyenler için büyük kolaylık sağlaması bekleniyor. Peki Başakşehir-Kayaşehir metro durakları neler?
BAŞAKŞEHİR KAYAŞEHİR METRO HATTI AÇILDI MI?
Bakanlıkça yapımı sürdürülen 177,3 kilometre uzunluğundaki raylı sistem hatlarından birisinin inşaası daha sona erdi. Bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılan Başakşehir-Kayaşehir metrosu ile Kayaşehir Mahmutbey arası seyahat süresi 20 dakika olacak.
4 DURAK BULUNUYOR
Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışına kısa süre kaldığını belirterek, Başakşehir Metrokent'ten başlayan 6,2 kilometrelik projede Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere 4 durak bulunduğunu söyledi.
M3 METRO DURAKLARI
Güngören
Bağcılar
Bahçelievler
Başakşehir
HANGİ HATLARLA BAĞLANTILI
Bağlanacağı M3 Kirazlı-Metrokent/Başakşehir hattı ve devamında güney uzatması ile birlikte;
İkitelli Sanayi istasyonunda M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı ile,
Mahmutbey istasyonunda M7 Kabataş-Mahmutbey-Esenyurt metro hattı ile,
Kirazlı istasyonunda M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattı ile,
Bakırköy-İncirli istasyonunda M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı ile,
Özgürlük Meydanı istasyonunda Marmaray ile,
Bakırköy İDO istasyonunda ise deniz otobüsleri entegrasyon imkanı olacak.
4 İLÇENİN İSTANBUL HAVALİMANI'NA ULAŞIMI SAĞLANACAK
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın diğer toplu taşıma modlarıyla entegre olacağını belirterek, "Projemiz; Metrokent istasyonunda Bağcılar-Olimpiyatköy hattına, Kayaşehir istasyonunda Halkalı-İstanbul Havalimanı hattına entegre olacak. Bu entegrasyonla Güngören, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir ilçelerimizin İstanbul Havalimanı'na metroyla ulaşımı da sağlanmış olacak." diye konuştu.
Karaismailoğlu, hattın işletmeye alınmasıyla Kayaşehir-Mahmutbey arasındaki seyahat süresinin 20 dakikaya, Metrokent-Bakırköy Özgürlük Meydanı'nın 29 dakika, Metrokent-İstanbul Havalimanı'nın 24 dakikaya, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bağcılar arasının 23 dakika olacağını söyledi.
"5 METRO HATTINDA DA ÇALIŞIYORUZ"
Karaismailoğlu, "Başakşehir metromuzla birlikte, Ankara AKM-Kızılay Metrosu, Tunceli Singeç Köprüsü, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Zigana Tüneli, Uşak Çevre Yolu ve Antalya Demirkapı Tüneli gibi önümüzdeki günlerde açacağımız nice dev hizmet ve eserler de sırasını bekliyor. Açılışını yapacağımız Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın dışında 5 ayrı metro hattında da İstanbul için çalışıyoruz." diye konuştu.
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- Başakşehir metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak? M3 Başakşehir-Kayaşehir METRO DURAKLARI
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