Özür yerine mermi fırlattı! ’İYİ Parti Lideri Meral Akşener iyi değil gerçekten, hiç normal görünmüyor’

Türkiye'de siyaset çevreleri İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in ruh halini konuşuyor. Parti binasına isabet eden mermiyi Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde yapılan PKK/HDP anlaşmasıyla kaybettiği milliyetçi oyları geri almak için fırsat bilen Akşener'in meclise bir avuç mermiyle gelip kürsüden sağa sola mermi fırlatması komik bulunurken Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas bugün köşesine bu konuyu taşıdı.

İşte Barlas'ın "Akşener mermileri PKK'nın yoldaşlarına fırlatmalıydı" başlıklı yazısı:

Geçen hafta İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden bir mermi gündeme bomba gibi düşmüştü. İyi Parti Lideri Meral Akşener'in bu olayı siyasi istismara dönüştürmesi uzun sürmedi. Önce bu olaydan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttu. İstismar bununla da bitmedi. Devamında Kılıçdaroğlu'na ve İyi Parti'ye oy istedi.