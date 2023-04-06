Sıfır Atık Hareketi dünyaya ilham oldu! Emine Erdoğan: Tecrübemizi paylaşacağız

'TECRÜBEMİZİ PAYLAŞACAĞIZ'

Kitabın önsözünde Emine Erdoğan'ın şu ifadelerine yer verildi:

Küresel ısınma sebebiyle iklim dengemizi, mevsimlerimizi kaybediyoruz. Yok olan, çocuklarımızın, torunlarımızın dünyası. Hiçbirimiz bu gidişata seyirci kalamayız.

Evlatlarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak doğa değişmeden biz değişmeliyiz. Bugün gayemiz, unutulmaya yüz tutmuş atıksız yaşam bilincini Sıfır Atık Hareketi'yle canlandırırken tecrübelerimizi dünya ile paylaşmak.

Ülkemizin her yanında atıksız yaşam bilincinin kök salmaya başladığını gözlemliyor, ancak bununla yetinmiyor, daha fazla çalışmaya devam ediyoruz.

'NİCE ÇALIŞMALAR YAPTIK'

Sıfır Atık Projesi'nin yanı sıra iklim değişikliği ile mücadeleyi destekleyen pek çok kampanyayı hayata geçirdik. Biyolojik türlerin korunması, gıda kayıplarının azaltılması, geleneksel kumaş ve dokuma kültürümüzün canlandırılması, atıksız Türk mutfak kültürünün tanıtılması gibi nice çalışmaya imza attık.

Birleşmiş Milletler çatısı altında Sıfır Atık Danışma Kurulu kurulması kararına öncülük ettik. Bu girişimin sonucu olarak 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edildi.

GELİRİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK

Kılınç'ın "Sıfır Atık Hareketi" adlı kitabının tüm telif geliri, AFAD'ın başlattığı "Evim Evin Olsun" Kampanyası'na bağışlanacak.