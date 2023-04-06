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Sıfır Atık Hareketi dünyaya ilham oldu! Emine Erdoğan: Tecrübemizi paylaşacağız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.04.2023
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Sıfır Atık Hareketi dünyaya ilham oldu! Emine Erdoğan: Tecrübemizi paylaşacağız

Sıfır Atık Hareketi’nin dünyaya ilham veren öyküsü kitap oldu. Kitabın önsözünde Emine Erdoğan’ın, “Yok olan, çocuklarımızın, torunlarımızın dünyası. Hiçbirimiz bu gidişata seyirci kalamayız” ifadeleri yer alıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin ilham veren öyküsü kitap oldu. Cumhurbaşkanı Danışmanı Sümeyra Kılınç, 2017'de hayata geçirilen ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan projenin hikâyesini "Sıfır Atık Hareketi" adlı kitabında bir araya getirdi.

Turkuvaz Kitap tarafından okuyucuyla buluşturulan eser, Sıfır Atık Projesi'nin uygulama detaylarını ve çevre koruma kampanyalarını araştırması yönünden günümüzün en önemli yapıtları arasındaki yerini aldı. Kitabın alt başlığına Emine Erdoğan için "Ödüllü Sıfır Atık Hareketi'nin Savunucusu" yazıldı.

Sıfır Atık Projesi'nin 4 bölümde ele alındığı eserde, projenin başlangıç, uygulama ve yaygınlaşma aşamaları aktarılıyor. Emine Erdoğan'ın kişisel çevrecilik serüvenine de dikkat çekilen eserde, Türkiye'nin iklim konusundaki çabalarına da yer veriliyor.

'TECRÜBEMİZİ PAYLAŞACAĞIZ'
Kitabın önsözünde Emine Erdoğan'ın şu ifadelerine yer verildi:

Küresel ısınma sebebiyle iklim dengemizi, mevsimlerimizi kaybediyoruz. Yok olan, çocuklarımızın, torunlarımızın dünyası. Hiçbirimiz bu gidişata seyirci kalamayız.

Evlatlarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak doğa değişmeden biz değişmeliyiz. Bugün gayemiz, unutulmaya yüz tutmuş atıksız yaşam bilincini Sıfır Atık Hareketi'yle canlandırırken tecrübelerimizi dünya ile paylaşmak.

Ülkemizin her yanında atıksız yaşam bilincinin kök salmaya başladığını gözlemliyor, ancak bununla yetinmiyor, daha fazla çalışmaya devam ediyoruz.

'NİCE ÇALIŞMALAR YAPTIK'
Sıfır Atık Projesi'nin yanı sıra iklim değişikliği ile mücadeleyi destekleyen pek çok kampanyayı hayata geçirdik. Biyolojik türlerin korunması, gıda kayıplarının azaltılması, geleneksel kumaş ve dokuma kültürümüzün canlandırılması, atıksız Türk mutfak kültürünün tanıtılması gibi nice çalışmaya imza attık.

Birleşmiş Milletler çatısı altında Sıfır Atık Danışma Kurulu kurulması kararına öncülük ettik. Bu girişimin sonucu olarak 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edildi.

GELİRİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK
Kılınç'ın "Sıfır Atık Hareketi" adlı kitabının tüm telif geliri, AFAD'ın başlattığı "Evim Evin Olsun" Kampanyası'na bağışlanacak.

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