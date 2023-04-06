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Deprem bölgesinde görev yapan eğitimciler için önemli hak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.04.2023
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Deprem bölgesinde görev yapan eğitimciler için önemli hak

Mili Eğitim Bakanlığınca (MEB), Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da görev yapan kadrolu öğretmenlere, yaz döneminde yapılacak işlemlerden bağımsız olarak il içinde isteğe bağlı ilave yer değişikliği hakkı verildi.

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