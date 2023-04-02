AK Partili Ahmet Büyükgümüş’den Meral Akşener’e silahlı saldırı tepkisi: İYİ Parti siyasi liderliği zihnini kaybetmiş durumda

İYİ Parti binasına isabet eden kurşunla ilgili olarak da, Meral Akşener'e "İçişleri Bakanlığı bunun faillerini buldu çıkardı ve ne olduğu çıktı ortaya. Haydi bakalım şimdi Erdoğan'dan özür dileyebiliyor musun?" diye seslendi.

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Merak Akşener, olay ardından küstah bir ifade ile Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel" paylaşımında bulunmuştu.