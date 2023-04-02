AK Partili Ahmet Büyükgümüş’den Meral Akşener’e silahlı saldırı tepkisi: İYİ Parti siyasi liderliği zihnini kaybetmiş durumda
AK Parti MKYK Üyesi ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırı olayını A Haber’de yorumladı. Başkan Erdoğan’a İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yönelttiği suçlamalara “Gerçekten onu böyle bir olayla yan yana getirmek siyasette hadsizliğin en zirve noktasıdır.” sözleriyle yanıt veren Büyükgümüş, “İYİ Parti’nin seçmenleri çok saygıdeğer inanlar ama İYİ Parti siyasi liderliği zihnini kaybetmiş durumda!” şeklinde konuştu.
AK Partili Ahmet Büyükgümüş, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerini A Haber'de yayınlanan 'Canan Barlas ile Gündem'de eleştiri bombardımanına tuttu.
"AKŞENER SİYASİ TÜRBÜLANSA GİRDİ"
Büyükgümüş, "Bu meselelerin olağan akışa ilginç gelen bir tarafı var. Bu olaylardan hepimiz muhafaza olalım. Bir takım suni gündemlerle siyasete yön vermeye çalışan girişimler oluyor. Ama bir de olayın siyasi tarafı var. Yani olayı yönetme tarzı. Ben Sayın Meral Akşener'in 'Ben başbakan olacağım' dediği andan itibaren bir siyasi türbülansa girdiğini düşünüyorum." dedi.
"BAŞKAN ERDOĞAN'I BU OLAYLA ANMAK HADSİZLİĞİN ZİRVESİ"
"Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı bu toplum dünden beri tanımıyor. 50 yıllık bir siyasi geçmişi var." diyen Büyükgümüş, "Ve bu tarz tehditlere karşı mücadele ederek gençlik kollarından itibaren gelmiş bir isim. Gerçekten onu böyle bir olayla yan yana getirmek siyasette hadsizliğin en zirve noktasıdır." ifadelerine yer verdi.
"İYİ PARTİ SİYASİ LİDERLİĞİ ZİHNİNİ KAYBETMİŞ DURUMDA"
Büyükgümüş, "Bana kalırsa bu olayı yönetme tarzı itibariyle sağlıklı bir zihin yok. İYİ Parti'nin seçmenleri çok saygıdeğer inanlar ama İYİ Parti siyasi liderliği zihnini kaybetmiş durumda!" açıklamasını yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEPKİ: GERÇEK ORTAYA ÇIKTI! ÖZÜR DİLEYECEK MİSİN?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bağcılar'da 97 Tesisin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
İYİ Parti binasına isabet eden kurşunla ilgili olarak da, Meral Akşener'e "İçişleri Bakanlığı bunun faillerini buldu çıkardı ve ne olduğu çıktı ortaya. Haydi bakalım şimdi Erdoğan'dan özür dileyebiliyor musun?" diye seslendi.
AKŞENER NE DEMİŞTİ?
Merak Akşener, olay ardından küstah bir ifade ile Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, "Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel" paylaşımında bulunmuştu.
BAKAN SOYLU DUYURDU: FAİL YAKALANDI!
31 Mart Cuma günü gerçekleşen saldırı üzerinden açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırının failinin yakalandığını açıkladı. Bakan Solyu açıklamasının devamında ise, ""Türk polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz." cümlelerine yer verdi.
MERMİNİN, İNŞAAT BEKÇİSİNİN SİLAHINDAN ÇIKTIĞI BELİRLENDİ
Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşunun, inşaat bekçisinin görevli olduğu yerde yaşanan hırsızlık girişimini engellemek amacıyla ateşlediği silahından çıktığı tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eski Çırpıcı Yolu Sokak'taki Merter İş Merkezi'nde bulunan İYİ Parti İl Başkanlığının D-100 kara yoluna bakan bölümüne akşam saat 21.30 sıralarında kurşun isabet etmesinin ardından özel ekip kurdu.
Oluşturulan ekip, kafeteryanın cam bölmesinden girerek koltuğa saplanan kurşunun, yolun karşısından ateşlenen bir silahtan çıktığını tespit etti.
Çevredeki güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceleyen ekipler, M.E. isimli inşaat bekçisinin, görevli olduğu noktada hırsızlık girişimini önlemek amacıyla ruhsatlı silahını ateşlediğini ve hırsızların parti binası istikametine kaçması nedeniyle isabetin tesadüfi olarak yaşandığını belirledi.
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