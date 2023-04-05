AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İYİ Parti lideri Meral Akşener’e çok sert sözler: Kandil’e ses çıkarabildiniz mi?

"BURADAN BİR HİKAYE ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ"

Meclis sizin yere kurşun atacağınız, kurşun sergisi yapacağınız yer değildir. EGM'nin açıklaması da ortada. Siz buradan başka bir hikaye çıkarmaya çalışıyorsunuz. Masada söylenenlere sessiz kalarak, partinize oy veren vatandaşlarınızı mağdur etmeniz sizi ilgilendirir. Cumhurbaşkanımıza ve partimize saldırarak siyaset üretmeye çalışırsanız buna karşı dururuz.

"YASSIADA ZİHNİYETİ"

Seccadeyi ayakkabı ile çiğneyen, Trabzon'da dar ağacı olan pankart asarak, bugün Meclis'e kurşun dizerek yaptığınız Yassıada zihniyetinden başka bir şey değildir.

Siz bir aday çıkarıyorsunuz. Kandil o günden beri çıkıyor, biz bu adayı destekliyoruz. Siz onlara yükseltemediğiniz sesinizi neden Cumhurbaşkanımıza yükseltiyorsunuz? Bugünkü konuşmanın tamamını, Türkiye'yi yıkıp yeninden kuracağı diyenlere yapmanız gerekmiyor mu? Siz Türkiye'yi yıkacağım diyen odaklara tek bir cümle etmiyorsunuz. Yukarıdan aşağıya yazın. Cumhurbaşkanımıza ettikleri sözleri yukarıdan aşağıya yazın. Teröristlere dikkatli, özenli, centilmen bir dil kullanıyorlar. Sizden kükreme beklenen yerler başka odaklardır. Devlete, millete karşı husumet içinde olanlara bu sözleri söylemeniz lazım. Siz bunlara söylemediklerinizi Cumhurbaşkanımıza söylüyorsunuz.