AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İYİ Parti lideri Meral Akşener'e çok sert sözler: Kandil'e ses çıkarabildiniz mi?
Son dakika haberleri… AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Çelik, Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırı konusunda, "Şiddetle kınıyor, lanetliyoruz." dedi. Meclis'te mermi ile şov yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e de tepki gösteren Ömer Çelik İYİ Parti liderinin sözleri için, "Son yıllardaki en niteliksiz, en yakışıksız..." ifadelerini kullandı. Ömer Çelik ayrıca, İYİ Parti liderine Kandil'deki elebaşılarının kendilerini desteklemeleri konusunda sessiz kaldıklarını bir kez daha hatırlatırken; "'Türkiye'yi yıkacağız' diyen Kandil'e ses çıkarabildiniz mi?" dedi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ömer Çelik, Irak Süleymaniye uçuşlarına hava sahasının kapatılmasının nedeni olarak bu bölgede oluşan terör örgütü yoğunlaşmasını gösterdi. Çelik ayrıca Cumhur İttifakı üyesi 4 partinin de seçimlere kendi listeleriyle gireceklerini açıkladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarıyla ilgili, "İsrail Harem-i Şerif'e saygısızlığını tekrarladı." dedi. TBMM'de mermilerle şov yapan Akşener'e tepki gösteren Çelik, "'Türkiye'yi yıkacağız' diyen Kandil'e ses çıkarabildin mi?" dedi. Akşener'in Meclis'teki konuşmasını son yılların en niteliksiz ve yakışıksız konuşması olarak tanımlayan Çelik göndermede de bulundu. Irak Süleymaniye uçuşlarına hava sahasının kapatılması konusunda da açıklama yapan Çelik, "Bu bölgede son dönemde terör örgütü yoğunlaşması var." dedi. Çelik ayrıca Cumhur İttifakı üyesi 4 partinin de seçimlere kendi logosu altında gireceğini söyledi.
Çelik'in açıklamalarından satır başları:
Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Burada birinci mesele Harem-i Şerif'in kutsiyetinin, statüsünün ihlal edilmesidir. İsrail güçleri tarafından bu saygısızlık gerçekleştirilmiştir. Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir.
AKŞENER'İN KURŞUN ŞOVUNA TEPKİ
Bütün siyasi partiler tezlerini ortaya koyabilirler. Milletimiz kararını verir ve karar çıkınca saygı duyulur. Akşener'in kullandığı bazı tabirler son yıllardaki en niteliksiz, en yakışıksız konuşma olmuştur. Kılıçdaroğlu da tebrik etmiş ve bu niteliksizliğe çifte destek olmuş Bakalım diğer üyeler de destek gösterecek mi? Destek vurgusunun yapıldığı bölüm kürsüye kurşunların dizildiği tablo. Şöyle bir ifade kullanıyor, 21 yıldır ülkeyi yönetiyor henüz devlet adamı olamadı diyor. Devlet görevlisi olduğu kısıtlı dönemde milletin örfünün üzerinden silindir gibi geçen 28 Şubat kararlarını uygulamaktır. Ortaya koyduğu en büyük icraat budur.
"KANDİL'E SES ÇIKARAMAYANLAR CUMHURBAŞKANIMIZA SALDIRIYOR"
Cumhurbaşkanımız ise bütün dünyanın kabul ettiği şekilde Türkiye'yi dirayetle yönetmektedir. Bütün milletimiz şahittir. Akşener'in kısa süre yaptığı hizmetle ilgili yüzleşmeye girmesi en doğrusudur.
Demokratik şekilde eleştiri doğrudur ama devlet adamı olduğunu tespit etme noktasında bu eleştirileri getirenlerin elinde bir ajanda yoktur. Kendi partilerini yönetemeyenlerin kimseye devlet adamlığı konusunda ders veremez.
Teröristler miyavlayarak sizin kazanmanızı istiyoruz dediğinde, siz herhangi bir kükreme içine girmiyorsunuz! Cumhurbaşkanımıza saldırarak bunu kapatabileceğinizi düşünüyorsunuz. Yavuz Bey, yıllardır yemediğimizin hakareti birkaç günde yedik diyor. Sizi bu hakaretlere rağmen masaya oturtturan nedir?
"BURADAN BİR HİKAYE ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ"
Meclis sizin yere kurşun atacağınız, kurşun sergisi yapacağınız yer değildir. EGM'nin açıklaması da ortada. Siz buradan başka bir hikaye çıkarmaya çalışıyorsunuz. Masada söylenenlere sessiz kalarak, partinize oy veren vatandaşlarınızı mağdur etmeniz sizi ilgilendirir. Cumhurbaşkanımıza ve partimize saldırarak siyaset üretmeye çalışırsanız buna karşı dururuz.
"YASSIADA ZİHNİYETİ"
Seccadeyi ayakkabı ile çiğneyen, Trabzon'da dar ağacı olan pankart asarak, bugün Meclis'e kurşun dizerek yaptığınız Yassıada zihniyetinden başka bir şey değildir.
Siz bir aday çıkarıyorsunuz. Kandil o günden beri çıkıyor, biz bu adayı destekliyoruz. Siz onlara yükseltemediğiniz sesinizi neden Cumhurbaşkanımıza yükseltiyorsunuz? Bugünkü konuşmanın tamamını, Türkiye'yi yıkıp yeninden kuracağı diyenlere yapmanız gerekmiyor mu? Siz Türkiye'yi yıkacağım diyen odaklara tek bir cümle etmiyorsunuz. Yukarıdan aşağıya yazın. Cumhurbaşkanımıza ettikleri sözleri yukarıdan aşağıya yazın. Teröristlere dikkatli, özenli, centilmen bir dil kullanıyorlar. Sizden kükreme beklenen yerler başka odaklardır. Devlete, millete karşı husumet içinde olanlara bu sözleri söylemeniz lazım. Siz bunlara söylemediklerinizi Cumhurbaşkanımıza söylüyorsunuz.
"REZENE ÇAYININ YANINA ACILI ADANA ŞALGAMI DA TAVSİYE EDERİZ"
Bir çay tavsiyesidir tutturmuş gidiyor. Kendisine reçeteyi yeniliyorum. Rezene çayının yanına kendisine acılı Adana şalgamı da ekliyorum. Dark dizini izlediğini söylemişti. Bu geçmiş ile gelecek arasında bir dizi. Bundan ilham aldıkları görülüyor. Dark dizisinin karanlık atmosferine Türkiye'yi sokmaya çalıştıkları görülüyor. Bu koalisyon kafasının daha şimdiden devlet makamlarını, devletin içinde paralel mekanizmalar kurarak paylaşmaya çalışıyorlar. Dark yerine de Hadi Anlat Bakalım var, onu tavsiye ederiz.
Seccadeye ayakkabı ile basmalar, yargılarız demeler, dar ağacı pankartları falan, bir yazılım yazmışlar. Bu yazılım Yassıada zihniyeti. Azerbaycan'da kazanılan zaferden, Libya'da yapılan anlaşmaya kadar her şeye karşılar. Neden karşı olduklarını da biliyoruz.
SORU-CEVAP
Türk Hava Sahasının kapatılması
Buradaki terör örgütü yoğunlaşması dağıtılırsa kararı gözden geçiririz. Bu karar uçuş güvenliği için mecburen alınmıştır. 3 Temmuz'a kadar geçerliliği vardır.
Cumhur İttifakı ortak liste ile mi ayrı ayrı mı seçime girecek? Erdoğan ile Bahçeli görüşecek mi?
Görüşme trafiği konusunda bir takvim söylemeye gerek yok. Çok sık görüşüyorlar. Son derece güçlü bir istişare sözkonusu. Burada yapılan açıklamalar var tabi. Henüz vakit var tabi. Cumhur İttifakı içindeki 4 parti kendi logoları ile gireceklerini söyledi. Şu an değişen bir şey yok. Bu gündemleri değerlendiren arkadaşlarımız var. Bunda değişen bir şey yok. Bu ittifaklar içinde ayrı ayrı ya da ortak liste de mümkündür.i Hibrit model de mümkündür. Her parti kendi müstakil kimliğini koruyor. Bu partiler Cumhurbaşkanımızı desteklediğini söylediler. İlk olarak Bahçeli ifade etmişti biliyorsunuz. Daha sonra diğer partiler de iradelerini ortaya koydular.
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