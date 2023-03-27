Kılıçdaroğlu HDP sayesinde aday oldu çıkışı! Yeşil Sol hesaplaşma yeminleri etti! Veysel Keser ve Birsel Ocak'ın bölücü geçmişi...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek veren HDP'nin hülle yaparak seçimlere Yeşil Sol Partisi adıyla girme kararının ardından PKK'nın uzantısı olan yapı saha çalışmalarını hızlandırdı. Yeşil Sol adına konuşma yapan Veysel Keser isimli şahıs "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını HDP sağladı" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'na selam çakarak destek söylemlerinde bulunan Keser'den sonra sözü Birsel Ocak devraldı. Ocak terörist cenazeleri için ahıt yakarken, Kılıçdaroğlu ile yapılan ittifaka dikkat çekti. Ocak "Hesap sormak için bir sürece girdik" şeklinde tehditler savurdu. Veysel Keser ve Birsel Ocak'ın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan kaydının bulunduğu belirtildi. İşte detaylar...
Altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin açıklanması sonrası HDP cephesi son derece memnun olurken, Kılıçdaroğlu açıklamanın üstünden kısa bir süre sonra masa altındaki dostlarını ziyarete koştu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN KAYYUMLAR İÇİN VAAT
Yapılan ziyaret sonrası HDP'li isimlerle kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, eline tutuşturulan "emir listesini" tek tek okudu. Kılıçdaroğlu özellikle HDP'li belediyelerine yönelik kayyum uygulamasına son vereceklerini ifade etti.
HDP İLE İTTİFAKIN İTİRAFI: BÖLGEDE BAZI KONULARDA BİRLİKTELİK OLACAK
Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP ile ittifakı meşrulaştırma temelli dikkat çeken bir çıkış geldi.
Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerde CHP varlığını görmek istediğini diler getiren Kılıçdaroğlu, "Biz de kendimizi görmek istiyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'ni görmek istiyoruz. Bölgede siyasi rekabet olacak ama bazı konularda da birliktelik olacak" dedi.
KANDİL VE PENSİLVANYA'YA SELAM ÇAKTI
Kılıçdaroğlu ayrıca "Demirtaş'ın, Kavala'nın, Gezi Parkı'nın tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" cümlelerinin ardından katıldığı yayında "KYK mağdurlarının da mağduriyetinin giderilmesini istiyorsanız da bana oy vereceksiniz " ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun HDP ile bu derecede bir yakınlık kurmasının arkasındaki gerçek de yavaş yavaş ortaya çıktı.
YEŞİL SOL PARTİSİ ADIYLA SEÇİME GİRECEKLER
HDP'li Mithat Sancar HDP'nin kapatılması durumuna karşı kendi adıyla seçime girmeyeceğini Yeşil Sol çatısı altında gireceklerini duyurmuş, "Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz. Bu kararımız net" ifadelerini kullanmıştı.
KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMASINI HDP SAĞLADI
Yeşil Sol adına mikrofonu eline alıp açıklamalar yapan Veysel Keser isimli şahıs, HDP'nin kilit parti durumunda olduğunu öne sürerek, "Herkes bilsin ki sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP'nin siyaseti sağladı. Onun dışındaki isimlerin aday olması durumunda desteklemeyeğini sürekli deklare etti" şeklinde konuştu.
KILIÇDAROĞLU BİZİM İÇİN ŞANS
Keser, geride bıraktığımız gün HDPKK ile kirli pazarlık masasına oturan Kılıçdaroğlu ile ağız birliği yaparak "Kürt sorununun Meclis'te çözümüne biz inanıyoruz" dedi, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kendileri için şans olarak tanımladı.
BÖLÜCÜ KESER'İN SİCİLİ KABARIK! TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ, 7 ADET ARAMA KAYDI...
Keser'in "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçu ile beraber (7) adet aranma kaydı var olduğu öğrenildi.
TERÖRİST CENAZELERİNE AĞIT YAKTI
Veysel Keser'den sonra sözü Birsel Ocak isimli kadın devraldı. O da bölücü söylemlerle tüm dikkatleri üzerine topladı. Ocak, terörist cenazelerine ağıt yaktı, tehdit diline başvurarak, "Cenazelerimiz posta yoluyla, babalarımıza torbayla verildi. Yaşanan acıyı unutmadık onu da not ettik" dedi.
HESAP SORMAK İÇİN BİR SÜRECE GİRDİK
Birsel Ocak, HDP'nin aday çıkarmayıp Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesine dikkat çekerek, "Gasp edilen irademize karşı hesaplaşacağız. Hesabını soracağız. Bunun hesabını sormak için bir sürece girdik" açıklamasını yaptı.
SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE
Ocak'ın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranmasının bulunduğu öğrenildi.
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