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CHP İl binasına silahlı saldırı iddiası! İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.04.2023
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CHP İl binasına silahlı saldırı iddiası! İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sarıyer'de bulunan CHP il binasına silahlı saldırı yapıldığını öne sürdü. CHP İl Binası'na saldırı iddiasıyla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun ikinci şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, yol kenarında 2 adet kovan bulunmuştur" denildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sarıyer'de bulunan CHP il binasına silahlı saldırı yapıldığını öne sürdü.


Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, "Bugün saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir. Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur. Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

CHP İl Binası'na saldırı iddiasıyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun ikinci şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, yol kenarında 2 adet kovan bulunmuştur" denildi.


Valiliğin açıklamasında şu bilgilere yer verildi:
"Bugün saat 04.00 sıralarında Sarıyer İlçemizde bulunan CHP İl Başkanlığı Binasında görevli Polis Memuru tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine TEM Otoyolunda silah sesleri duyulduğu yönünde ihbarda bulunulmuştur. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan incelemeler ve binanın güvenlik görevlileriyle yapılan görüşmelerde; TEM Otoyolu Edirne istikametinden 5-6 el silah sesi duydukları beyan edilmiş, il başkanlığı binası ve çevresindeki kontrollerde herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı anlaşılmıştır.

Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun ikinci şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, yol kenarında 9 mm çapında 2 adet kovan bulunmuştur. Konuyla ilgili başlatılan incelemeler devam etmektedir"

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