20 Mart 2023, Pazartesi
6'lı koalisyonda 72 saatlik krizin perde arkası! Yaşananlar Yeşilçam filmi senaryosunu aratmıyor
Son dakika haberi | Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayıma devam ediyor. 2 aydan az bir süre kalan seçimler öncesi 6'lı koalisyon masası uzun krizler sonrası adayını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklarken; masada yaşanan kaosun perde arkası da aralanmaya başlandı. Kriz sürecinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ikna edebilmek için evine gece saatlerinde dikkat çekmemek için başka bir İYİ Parti yöneticisinin arabasıyla girdiği öğrenilirken, 72 saatlik süreçte yaşananların adeta bir Yeşilçam filmi senaryosunu aratmadığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 20.03.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 09:45
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