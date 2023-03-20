20 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 6'lı koalisyonda 72 saatlik krizin perde arkası! Yaşananlar Yeşilçam filmi senaryosunu aratmıyor

6'lı koalisyonda 72 saatlik krizin perde arkası! Yaşananlar Yeşilçam filmi senaryosunu aratmıyor

Son dakika haberi | Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayıma devam ediyor. 2 aydan az bir süre kalan seçimler öncesi 6'lı koalisyon masası uzun krizler sonrası adayını CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklarken; masada yaşanan kaosun perde arkası da aralanmaya başlandı. Kriz sürecinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın İYİ Parti lideri Meral Akşener'i ikna edebilmek için evine gece saatlerinde dikkat çekmemek için başka bir İYİ Parti yöneticisinin arabasıyla girdiği öğrenilirken, 72 saatlik süreçte yaşananların adeta bir Yeşilçam filmi senaryosunu aratmadığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 20.03.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 09:45
  • 1
  • 10
6’lı koalisyonda 72 saatlik krizin perde arkası! Yaşananlar Yeşilçam filmi senaryosunu aratmıyor

Türkiye son sürat seçim 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere yaklaşırken, 6'lı koalisyon masasında ise sular durulmuyor. Masada milletvekilliği ve bakanlık pazarlıklarının yanı sıra HDP ile flört yeni krizlere zemin hazırlarken; İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masayı terkettiği 72 saatlik süreçte neler yaşandığına ilişkin sis perdesi de aralanmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
6’lı koalisyonda 72 saatlik krizin perde arkası! Yaşananlar Yeşilçam filmi senaryosunu aratmıyor

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Abdulkadir Selvi, 72 saatlik süreçte yaşananları "Yeşilçam filmlerini aratmıyor" diyerek özetledi. Köşesinde kaleme aldığı yazıda süreçle ilgili kulis bilgilerini yazan Selvi, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın gece geç saatlerde dikkat çekmemek için bir başka İYİ Partili ismin aracıyla Akşener'in evine gittiğini söyledi. Bu görüşme sonrası Kılıçdaroğlu'nun "arka masa diplomasi"si ile görüşmeyi koalisyondaki diğer ortaklara sızdırdığı ve böylece İmamoğlu-Yavaş ikilisinin "geniş yetkilerle donatılmış cumhurbaşkanı yardımcısı" olmasının önüne geçildiği belirtildi.

İşte Selvi'nin yazısına göre 72 saatlik süreçte yaşananlar...

  • 3
  • 10
6’lı koalisyonda 72 saatlik krizin perde arkası! Yaşananlar Yeşilçam filmi senaryosunu aratmıyor

YEŞİLÇAM FİLMLERİNİ ARATMIYOR
Ben sadece aralarına kulis bilgilerini serpiştireceğim. Ortaya ise Yeşilçam filmlerini aratmayacak bir senaryo çıkacak.

Hatırlayın, 2 Mart'ta 6'lı Masa toplanmış, 5 lider Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adaylığı üzerinde anlaşmaya varmış. Meral Akşener ise masaya terk edip zehir zemberek bir açıklama yapmış. 6 Mart'ta liderler toplanacak ama Akşener katılacak mı katılmayacak mı, belli değil. "Kumar masasında da noter masasında da olmayacağız" restini çektikten sonra Masa'ya dönmesi beklenmiyor.

  • 4
  • 10
6’lı koalisyonda 72 saatlik krizin perde arkası! Yaşananlar Yeşilçam filmi senaryosunu aratmıyor

O GECE
İşte ne oluyorsa oluyor, Akşener'i masaya döndüren çarklar işlemeye başlıyor. Ekrem İmamoğlu saat 22.30'da Meral Akşener'i arıyor. Mansur Yavaş'la birlikte gelmek istediklerini söylüyor. Akşener, "Hay hay buyurun gelin" diyor. Hafta sonları genellikle İstanbul'da olan Akşener krizin patlak vermesi nedeniyle o hafta Ankara'yı terk etmiyor. Ama dikkat çekmemek için Akşener'in oturduğu siteye İYİ Partili bir yöneticinin aracında giriş yapıyorlar. İmamoğlu ve Yavaş gece saat 02.15'te Akşener'in Ankara'daki evine geliyorlar.

  • 5
  • 10
6’lı koalisyonda 72 saatlik krizin perde arkası! Yaşananlar Yeşilçam filmi senaryosunu aratmıyor

İKİ BAŞKAN'IN GETİRDİĞİ FORMÜL
İki başkan bir formülle geliyor. Coca Cola'nın formülü değil elbette ki. Akşener'in Masa'ya dönmesini sağlayacak bir öneri sunuyorlar. Ama burada bir incelik var. İki başkan kendilerini sistemin merkezine yerleştiriyorlar. Getirdikleri öneri şu; Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olsun, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ise icra yetkileriyle donatılmış cumhurbaşkanı yardımcısı olsun.