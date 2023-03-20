6’lı koalisyonda 72 saatlik krizin perde arkası! Yaşananlar Yeşilçam filmi senaryosunu aratmıyor

İKİ BAŞKAN'IN GETİRDİĞİ FORMÜL

İki başkan bir formülle geliyor. Coca Cola'nın formülü değil elbette ki. Akşener'in Masa'ya dönmesini sağlayacak bir öneri sunuyorlar. Ama burada bir incelik var. İki başkan kendilerini sistemin merkezine yerleştiriyorlar. Getirdikleri öneri şu; Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olsun, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ise icra yetkileriyle donatılmış cumhurbaşkanı yardımcısı olsun.